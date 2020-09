Per qualche giorno, anzi per qualche mese, ci si potrà immergere nella saga di Batman mentre si è alla guida grazie alla collaborazione tra Waze, Warner Bros, Consumer Products e DC, che ha prodotto la Batman Experience sul software di navigazione social di Google.

Fino al 31 ottobre sarà possibile scegliere se indossare le vesti del supereroe o del cattivo l’Enigmista: di ciascuno sono disponibili le voci, di Kevin Conroy per il primo o di Wally Wingert per il secondo in inglese, spagnolo e portoghese, le icone delle auto di Waze, per salire sulla Batmobile o sul Racer, oppure si possono selezionare i relativi stati d’animo per superare eroicamente o abilmente il traffico.

Per arricchire l’esperienza è pure possibile ascoltare mentre si guida tramite la funzione Waze Audio Player le playlist del supereroe o del cattivo pubblicate su Spotify da Waze e DC: le trovate a questo indirizzo con i titoli Drive with Batman e Drive with The Riddle.

“Visto l’anno che abbiamo trascorso penso che tutti noi abbiamo bisogno di un po’ di supporto da parte dei supereroi e farci guidare da loro, e quale modo migliore per farlo se non con il primo programma Waze che presenta la navigazione vocale con due personaggi iconici, i Mood e le Auto”, ha dichiarato Erin Bellsey, Head of Brand Programs di Waze.