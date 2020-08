Samsung Galaxy S20+ è stato avvistato con a bordo Android 11 su HTML5test: ancora presto, ovviamente, per il rilascio della nuova One UI 3.0, il cui programma beta per sviluppatori è partito a inizio mese, ma visto l’impegno che il produttore sta mettendo in questo periodo recente potrebbe significare che i passi avanti fatti finora sono significativi.

Spunta un Samsung Galaxy S20+ con Android 11

La casa sud-coreana sta facendo grandi passi avanti dal punto di vista del supporto software nell’ultimo periodo: piano piano il rilascio delle varie patch di sicurezza sta diventando sempre più puntuale per molti modelli, e gli utenti sono stati molto felici di sapere delle tre major release garantite per 38 modelli (finora). Android 11 è sempre più vicino al rilascio in versione completa, a partire naturalmente dai Google Pixel, ma i piani di Samsung al riguardo sono ancora a noi sconosciuti.

Solitamente le nuove versioni del robottino iniziano a raggiungere gli smartphone top di gamma a partire da dicembre: quest’anno le cose potranno essere velocizzate? Non possiamo saperlo, soprattutto vista la situazione COVID-19, ma pare che i lavori e i test stiano procedendo: Samsung Galaxy S20+ è stato infatti avvistato in un benchmark su HTML5test con Android 11 e Samsung Internet 13.0 (l’ultima versione disponibile ora è la 12.1.2.5), con un punteggio di 469 su 555.

Samsung non ha ancora annunciato una data di inizio della fase beta di Android 11 per i suoi Samsung Galaxy S20, ma siamo certi che con il rilascio della versione “definitiva” da parte di Google ne sapremo di più. Ottobre potrebbe essere il mese giusto per la partenza dei test pubblici, sperando che questa volta il produttore includa ufficialmente anche il nostro Paese.