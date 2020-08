Sono diverse settimane che si aspettano notizie sul rinnovo della serie Xiaomi Mi 9T, ed in queste ore il leaker @yabhishekhd ci permette di scoprire alcune informazioni su Xiaomi Mi 10T Pro grazie ad una serie di foto render.

Display a 144 Hz e sensore da 108 MP

Secondo le informazioni condivise da Yadav, Xiaomi dovrebbe presentare i nuovi terminali molto presto e Xiaomi Mi 10T Pro è atteso come la variante più prestante fra i tre. Infatti, dando per veritiere le informazioni in suo possesso, il nuovo smartphone Android di Xiaomi dovrebbe montare una batteria da 5000 mAh, display con refresh rate a 144 Hz, fotocamera posteriore da 108 MP e possibilmente un sensore per le impronte digitali montato sul lato.

Quest’ultima informazione ci porta a supporre che lo smartphone monti un pannello LCD invece di un display AMOLED, in quanto solo su questi ultimi la tecnologia odierna permette di integrare il sensore per le impronte digitali al suo interno.

Alcune immagini live pubblicate da XDA su quello che dovrebbe essere Xiaomi Mi 10T Pro, rivelano un pannello frontale con cornici piuttosto ottimizzate e con fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro. Da uno studio del kernel si è inoltre scoperto che il dispositivo potrebbe essere basato sul processore Snapdragon 865 o Snapdragon 865+, ma purtroppo non è stato possibile risalire ad ulteriori informazioni sulla sua scheda tecnica.

Xiaomi Mi 10T Pro dovrebbe essere accompagnato anche dagli smartphone Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Lite, i cui riferimenti sono stati individuati in alcune porzioni di codice della beta della MIUI 12 basata su Android 11.

In copertina Xiaomi Mi 10 Ultra