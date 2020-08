Venticinque aggiornamenti per un prodotto si vedono raramente, eppure NVIDIA ha rilasciato il venticinquesimo aggiornamento per la prima serie di SHIELD TV. Non possono che essere soddisfatti i clienti per la costanza con cui l’azienda ha guidato lo sviluppo del suo prodotto con Android TV, verso cui è in arrivo l’aggiornamento 8.2.

Dal comunicato ufficiale che lo accompagna, nel quale l’azienda non ha nascosto l’orgoglio per il numero di aggiornamenti realizzati durante i cinque anni di vita di SHIELD TV, emerge che tra le novità ci sono migliorie per l’upscaler gestito dall’intelligenza artificiale che adesso supporta contenuti da 360p a 1440p ed il supporto per i contenuti a 60 fps per le NVIDIA SHIELD TV Pro 2019.

In questo modo NVIDIA SHIELD TV può eseguire l’upscaling di eventi sportivi in HD o video YouTube alla stessa risoluzione al 4K grazie alla bontà della rete neurale “motorizzata” dall’intelligenza artificiale. NVIDIA però non si fermerà a questo: “A settembre arriverà un aggiornamento per l’app NVIDIA Games grazie al quale potremo aggiungere l’upscaling 4K 60 fps a GeForce NOW”.

Il telecomando SHIELD Remote grazie all’aggiornamento supporta adesso la pressione doppia e quella prolungata al tasto menù. Ulteriori dettagli li trovate seguendo la fonte.