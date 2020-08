Da un paio di mesi non è più un segreto che il team di WhatsApp sta lavorando per introdurre nuovi strumenti che possano migliorare la gestione della memoria di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma.

L’obiettivo con le nuove feature di Storage Usage è quello di migliorare l’esperienza degli utenti con questa applicazione e nelle scorse ore il team di WABetaInfo ha scoperto nuovi dettagli al riguardo.

Prima di proseguire è giusto ricordare che tali nuove funzionalità non sono ancora disponibili e non vi sono informazioni su quando gli sviluppatori le rilasceranno per tutti.

Come funzioneranno i nuovi strumenti Storage Usage di WhatsApp

Uno degli strumenti pensati dagli sviluppatori consentirà agli utenti di trovare file inoltrati e di grandi dimensioni. Ecco uno screenshot che ci mostra quella che dovrebbe essere la sua interfaccia:

Stando a tale immagine, la prima sezione contiene una barra che consente di capire la porzione di spazio occupata da WhatsApp, la seconda permette di visualizzare tutti i file condivisi (in modo da poter eliminare quelli non necessari) mentre la terza contiene un elenco delle chat con la possibilità di ricercarne una specifica.

Trovate comoda tale soluzione?