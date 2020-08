Siete stufi di avere smartphone che si rompono al primo urto contro una superficie dura o il cui schermo va in mille pezzi anche dopo una piccola caduta? Allora è giunto il momento di pensare a un rugged phone, che per definizione è stato pensato per resistere a cadute, polvere, immersioni in acqua e più in generale a maltrattamenti quotidiani.

Blackview BV4900 è l’ultimo arrivato del brand cinese, da anni specializzato in questo genere di prodotti, caratterizzati da una elevata resistenza e da una scheda tecnica sempre adeguata. Per il nuovo smartphone Blackview si è ispirata a una capsula spaziale, con una serie di linee sulla cover posteriore che ne riprendono il design e le forme.

Il produttore non ha curato solo il look, con un design molto particolare, ma grazie alle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G garantisce che lo smartphone sopravviva anche ai maltrattamenti più estremi, con cadute, immersioni in acqua o in altre sostanze e resistenza agli urti particolarmente elevata.

Blackview BV4900 punta molto anche sull’autonomia, grazie alla sua batteria da 5.580 mAh che garantisce diversi giorni di utilizzo senza dover ricorrere alla ricarica. Anche nelle giornate più intense, dove l’utilizzo dello smartphone è più elevato, non rimarrete mai a secco e potrete completare senza problema alcuno i vostri impegni.

Per il resto a bordo di Blackview BV4900 troviamo un SoC MediaTek Helio A22 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, schermo HD+ da 5,7 pollici, tripla fotocamera posteriore e ovviamente Android 10. Il prezzo di listino è fissato a 129,99 dollari, circa 117 euro, ma da oggi e fino al 2 settembre potrete farlo vostro a soli 85,79 dollari (circa 77 euro) visitando questo indirizzo.

