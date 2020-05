Il 2020 di Motorola sembra essere ricco di un gran numero di smartphone. Mentre Motorola Edge e Motorola Edge+ sono freschi di presentazione, la casa alata torna ad essere protagonista di alcuni leak che riguardano due smartphone non ancora ufficialmente annunciati: Motorola Moto E7 e Motorola One Vision Plus.

Leak Motorola Moto E7

Motorola Moto E7 dovrebbe essere uno smartphone adatto alla fascia medio-bassa, almeno da quello che dicono i leak e considerando anche le caratteristiche hardware offerte dal modello Motorola Moto E6. Il leak in questione punta l’attenzione sulla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 632 che dovrebbe garantire un bel passo in avanti rispetto allo Snapdragon 435 disponibile invece su Motorola Moto E6.

Il SoC dovrebbe essere accompagnato da 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage espandibili tramite microSD, anche se è probabile che Motorola decida di offrire il taglio da 16 GB. Il display dovrebbe avere una risoluzione da 1520 x 720 pixel con rapporto di forma in 19:9. Lato OS si dovrebbe puntare alla presenza di Android 10 con la classica leggera personalizzazione tipica di Motorola.

Leak Motorola One Vision Plus

Il successore di Motorola One Vision dovrebbe chiamarsi semplicemente Motorola One Vision Plus, almeno questo è quello che Google Android Enterprise Directory si sarebbe lasciata sfuggire. Dalla informazioni disponibili si fa riferimento ad un display da 6,3 pollici con notch a goccia al posto della fotocamera punch hole presente nel modello attuale.

La componente hardware dovrebbe poi fare affidamento a 4 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre come OS dovrebbe essere presente Android 9 Pie aggiornabile ad Android 10.

In copertina Motorola One Vision