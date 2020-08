A distanza di quasi un anno da quando Microsoft svelava a sorpresa Microsoft Surface Duo, il dispositivo piegabile con doppio display munito di Android, nel corso degli ultimi mesi abbiamo spesso sentito parlare di questo particolare dispositivi e delle presunte specifiche tecniche.

Già in pre-ordine e atteso per il 10/09

In queste ore il colosso di Redmond disinnesca i tanti rumor riguardanti il prezzo di listino e la data di lancio di Microsoft Surface Duo, dandoci finalmente modo di scoprire quando potremo finalmente acquistarlo. Microsoft Surface Duo sarà disponibile a partire dal prossimo 10 settembre al prezzo di 1.399 dollari, circa 1200 euro al cambio.

Come sottolinea la compagnia nel post di annuncio, Microsoft Surface Duo è ad oggi il dispositivo Surface più sottile mai realizzato e, come avevamo avuto modo di scoprire a seguito del suo annuncio, ruota profondamente attorno due pilastri: i servizi Microsoft 365 e Android. La scelta del sistema operativo di Google, come più volte sottolineato da Panos Panay, rappresenta il miglior OS adatto a questa genere di prodotto, dove la fusione con prodotti di alto livello come Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive, Microsoft Edge e tanti altri, permetteranno agli utenti di godere della robustezza e duttilità dei due mondi.

Microsoft Surface Duo vede la presenza di un pannello PixelSense da 8.1 pollici su due superfici uniti da una cerniera che ne permette la rotazione a 360°, mentre la predisposizione di un UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) personalizzato offre un controllo totale dei componenti firmware installati. L’azienda assicura inoltre di fornire agli utenti Microsoft Surface Duo un livello di sicurezza di tipo aziendale, merito soprattutto dell’attento controllo del codice firmware.

Lato hardware Microsoft Surface Duo è atteso con processore Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 128/256 GB di storage interno, fotocamera singola da 11 MP con apertura f/2.0 capace di riprendere video a risoluzione 4K a 60 fps, una batteria da 3577 mAh e supporto alla ricarica rapida a 18 W.

Microsoft Surface Duo è disponibile in pre-ordine da AT&T, Best Buy e dal Microsoft Store, con consegna prevista per il 10 settembre. Purtroppo non ci sono informazioni per quanto riguarda il nostro Paese, ma aggiorneremo la news non appena ci saranno novità in merito.