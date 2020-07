La ricarica Iliad consente di ricaricare il credito residuo presente sulla SIM. Quasi sempre, la ricarica viene fatta per rinnovare l’offerta telefonica poco prima della sua scadenza o subito dopo. Una delle poche eccezioni è quando ci si trova all’estero per viaggio o lavoro, in uno Stato in cui vige la tariffazione del roaming: può capitare infatti di consumare l’intero credito con una telefonata o lasciando i dati mobili attivi.

Dal suo arrivo in Italia, la società francese ha rivoluzionato diversi aspetti del rapporto tra utente e operatore telefonico, puntando a un’esperienza d’uso più semplice possibile in ambito mobile. In questo, il processo di ricarica Iliad rispecchia fedelmente la mission dell’azienda d’Oltralpe.

Ma veniamo al dunque, cioè come ricaricare Iliad e dove farlo, una domanda che tutti i nuovi clienti si pongono non appena arriva il momento di rinnovare l’offerta sottoscritta al momento del passaggio a Iliad da un altro operatore o acquistando una nuova SIM.

Dove ricaricare Iliad

La ricarica Iliad può essere eseguita online tramite l’area personale, presso un Iliad Store o un Iliad Corner. In alternativa, è possibile ricaricare la propria SIM in un punto Lottomatica o Sisal.

Come ricaricare Iliad

Dopo aver citato tutti i luoghi (fisici e virtuali) dove si può ricaricare, illustriamo adesso nel dettaglio come ricaricare Iliad mobile. Clicca e vai all’argomento che ti interessa di più:

Prima di cominciare, ci prendiamo soltanto pochi secondi per un aggiornamento sui tagli di ricarica Iliad attualmente disponibili:

5,00 euro

10,00 euro

15,00 euro

20,00 euro

25,00 euro

30,00 euro

50,00 euro

Bene, fatta questa doverosa premessa, possiamo finalmente iniziare.



Ricarica Iliad online

Partiamo subito con il metodo più semplice e immediato che esiste per effettuare una ricarica Iliad: l’area personale online. Prima di tutto collegati da computer o telefono alla pagina Ricarica da questo indirizzo, quindi inserisci il numero da ricaricare due volte (la seconda per conferma). Poi, seleziona l’importo della ricarica e clicca sul tasto rosso Ricarica per proseguire. A questo punto si aprirà una nuova pagina, in cui ti verrà chiesto di aggiungere i dati della carta che userai per pagare: Nome e cognome del titolare, Numero della carta di pagamento, Mese, Anno, CVV (il codice di sicurezza di 3 cifre riportato sul retro della carta). Completata la compilazione, verifica che le informazioni siano corrette prima di dare la conferma definitiva con un clic sul tasto Ricarica il tuo numero.

I passaggi appena descritti puoi usarli nello stesso ordine anche per ricaricare un altro numero Iliad. L’unica accortezza sarà aggiungere nel campo Numero da ricaricare il numero di telefono della persona a cui è indirizzata la ricarica anziché il tuo. Nulla di più semplice.

Importante: le modalità di pagamento accettate sono le carte appartenenti ai circuiti internazionali Visa e MasterCard.

Nota: la sezione Ricarica del sito iliad.it non richiede l’inserimento delle credenziali per accedere all’area personale, non dovrai dunque ogni volta digitare username e password quando deciderai di ricaricare il credito residuo.



Ricarica Iliad automatica

Se intendi velocizzare i tempi di ricarica, o ritieni che la soluzione migliore per te sia affidarsi a una procedura automatica anziché manuale come quella prospettata qui sopra, ti suggeriamo di prendere in considerazione il servizio di ricarica Iliad automatica. Con la sua attivazione, l’importo richiesto per il rinnovo mensile dell’offerta verrà addebitato direttamente su carta di credito o conto corrente.

Per attivare la ricarica automatica Iliad segui questi passaggi:

Accedi all’area personale sul sito iliad.it con le tue credenziali Vai su I miei dati personali Clicca su Modifica accanto a Il mio metodo di pagamento Aggiungi i dati della carta di pagamento o del conto corrente su cui addebitare l’importo della ricarica Inserisci di nuovo la password per confermare la modifica Clicca sul bottone Modifica il mio metodo di pagamento per salvare

Qualora non ti dovessi trovare a tuo agio con questa modalità di pagamento, potrai sempre decidere di tornare a quella precedente entrando nella sezione Il mio metodo di pagamento e selezionando la voce Optare per il pagamento manuale.



Ricarica Iliad con PayPal

Passiamo ora a un tema molto dibattuto in rete, intorno al quale continua a esserci un po’ di confusione: la ricarica Iliad con PayPal. Innanzitutto, rispondiamo alla domanda che migliaia di utenti si pongono ogni mese: è possibile usare il saldo dell’account PayPal per ricaricare Iliad? No, il pagamento con il saldo PayPal non rientra tra i metodi ufficiali previsti dal sito iliad.it per fare la ricarica. Perché, allora, molte persone continuano a pensare il contrario? La confusione nasce perché è possibile ricaricare il credito residuo usando la carta prepagata PayPal, essendo una carta associata al circuito di pagamento MasterCard.

Nota: la prepagata PayPal non è più acquistabile da maggio 2019, a seguito della normativa antiriciclaggio. Quelle che erano già state acquistate in precedenza, potranno essere usate per la ricarica fino alla loro naturale scadenza.



Ricarica Iliad con bancomat

Con la speranza di aver chiarito i dubbi sull’accostamento Iliad-PayPal, parliamo adesso di un altro metodo di ricarica Iliad che potrà tornarti molto utile, quello cioè con il bancomat. Se sei giovane, e magari vivi ancora con i tuoi genitori svolgendo qualche piccolo lavoro saltuariamente per toglierti qualche sfizio, molto probabilmente disporrai del bancomat anziché della carta di credito. Ti diamo una buona notizia: tutte le carte bancomat che presentano sulla parte frontale il simbolo Visa o MasterCard sono idonee al pagamento della ricarica. Dunque, al 99,9%, se sei in possesso di una carta bancomat puoi ricaricare il credito residuo della SIM Iliad senza problemi.



Ricarica Iliad con PostePay

Oltre al bancomat, un’altra carta di pagamento che puoi usare per effettuare la ricarica Iliad è la PostePay, la prepagata di Poste Italiane. Che tu abbia la PostePay Standard (quella gialla per intenderci) o la PostePay Evolution è indifferente, dal momento che sia la prima (circuito Visa) sia la seconda (circuito MasterCard) rispettano i requisiti voluti da Iliad. Ad esempio, potrai usare la PostePay per ricaricare online dall’area personale: sarà sufficiente inserire il nome del titolare della carta, il numero, la data di scadenza e il codice di sicurezza di tre cifre riportato sul retro.



Ricarica Iliad dal tabaccaio

Arrivati a questo punto della guida, sono rimaste soltanto due modalità con cui puoi ricaricare il credito residuo della SIM: dal tabaccaio e con la Simbox. Concentriamoci ora su come si fa la ricarica Iliad dal tabacchino. Per prima cosa, è fondamentale sapere che non tutti i tabacchini offrono questo servizio, ma soltanto quelli affiliati alla rete Lottomatica o Sisal. Detto questo, se ritieni questa la modalità migliore per le tue esigenze, ecco cosa devi fare:

Rivolgiti al tabaccaio e informalo che vuoi ricaricare la SIM Iliad Scegli il taglio di ricarica Comunica il numero di telefono da ricaricare Verifica che nello scontrino siano riportati i dati corretti e dai l’ok per proseguire Paga in contanti o con una carta di pagamento Attendi la ricezione del messaggio di avvenuta ricarica

Ricarica Iliad con Simbox

Ci siamo lasciati come ultimo argomento la ricarica Iliad con la Simbox perché rappresenta sicuramente il metodo più rivoluzionario portato dall’operatore francese in Italia, considerando la posizione della concorrenza su tale aspetto, dunque meritevole di un paragrafo dedicato. La Simbox è il totem digitalizzato presente negli Iliad Store, Iliad Corner, centri commerciali e supermercati che consente di passare a Iliad o ricaricare la SIM in autonomia o con l’aiuto di un assistente.

Per ricaricare Iliad da Simbox segui questi semplici passaggi:

Tocca Ricarica Digita il numero da ricaricare Scegli l’importo della ricarica Inserisci la carta di pagamento nell’apposito spazio Digita il PIN della carta con il tastierino numerico Attendi la conferma dell’operazione ed estrai la carta

A questo link puoi eseguire una rapida ricerca del punto vendita Iliad più vicino a casa che dispone di una Simbox. Tieni conto che gli Iliad Corner sono molto più diffusi rispetto agli store monomarca dell’operatore francese.

Alcune cose importanti da sapere

In conclusione alla nostra guida su come effettuare la ricarica Iliad, segnaliamo alcune cose importanti da sapere sull’argomento:

limite di ricariche in un giorno : si possono fare fino a un massimo di 3 ricariche in un arco di 24 ore

: si possono fare fino a un massimo di 3 ricariche in un arco di 24 ore limite del credito residuo sulla SIM Iliad ricaricabile : il credito disponibile non può superare la soglia di 150 euro

: il credito disponibile non può superare la soglia di 150 euro numero 400 : è il numero da comporre con il telefono per conoscere l’importo esatto del credito residuo

: è il numero da comporre con il telefono per conoscere l’importo esatto del credito residuo mancata ricarica: se trascorrono 12 mesi dall’ultima ricarica la SIM viene disattivata. Per riattivarla occorrerà ricaricare entro i successivi 12 mesi, altrimenti si perderà per sempre la SIM e il numero, che potrà essere assegnato a un nuovo cliente

Le informazioni elencate qui sopra sono riportate nella carta servizi Iliad, disponibile in formato PDF cliccando qui.

Se stai valutando il passaggio a Iliad o l’acquisto di una nuova SIM, ti invitiamo a dare un’occhiata all’approfondimento completo sull’operatore low cost francese.

Inoltre, ti suggeriamo di seguire gli aggiornamenti sulle offerte Iliad nel nostro articolo dedicato alle ultimissime promozioni riservate per i già clienti e quelli degli altri operatori. Il post viene aggiornato di mese in mese con tutte le novità del momento.