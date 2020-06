Vi è mai capitato di dover trasferire i dati di WhatsApp fra smartphone Android, magari perché avete appena cambiato telefono? Ci sono varie modalità per eseguire l’operazione, più o meno semplici e più e meno veloci.

Wondershare MobileTrans

Oggi vi parleremo di Wondershare MobileTrans, un’applicazione disponibile per Windows e macOS che semplifica l’operazione, permettendovi di scegliere cosa trasferire e di farlo con un solo clic. Wondershare è una compagnia specializzata nella realizzazione di applicazioni di utilità e MobileTrans è la soluzione pensata per semplificare il trasferimento di dati, di qualsiasi natura, tra smartphone, siano essi Android o iOS, senza distinzione alcuna.

La caratteristica principale di questo software è la compatibilità con qualsiasi smartphone Android e iOS, con soluzioni dedicate al trasferimento di foto, musica, immagini ma anche di dati molto importanti come WhatsApp. È sufficiente collegare i due smartphone al vostro PC, avviare l’applicazione, selezionare i dati da trasferire e premere un tasto.

MobileTrans WhatsApp Transfer

Come trasferire WhatsApp da Android ad Android? Con Mobile Transfer, eclettica applicazione che. tra le sue funzioni, è in grado di spostare i dati WhatsApp. A differenza di quanto accade con gli altri sistemi, MobileTrans consente di spostare i dati in maniera selettiva.

Potreste decidere ad esempio di spostare solo le chat ma non i gruppi, mantenendone però il backup. O non trasferire foto e video per non appesantire fin da subito la memoria del nuovo smartphone con dati vecchi e spesso inutili.

Dopo aver lanciato MobileTrans dovrete semplicemente collegare lo smartphone sorgente e quello destinatario, seguendo le istruzioni che verranno mostrate a video. In sostanza dovrete consentire l’installazione di un’app via USB, al fine di completare le operazioni.

Successivamente vi verrà chiesto se volete sovrascrivere i dati sullo smartphone destinatario e la procedura sarà avviata. Sarà sufficiente seguire le istruzioni a video per completare, nel giro di pochi minuti, l’intera procedura e trovarvi i contenuti selezionati sul nuovo dispositivo. Anche le operazioni intermedie sono semplici da portare a termine e corredate da immagini esplicative che aiuteranno anche i meno esperti.

Ovviamente ci sono altre metodologie, come descrive questo articolo ma con MobileTrans non dovrete complicarvi la vita e in pochi minuti avrete tutte le cose al proprio posto.

Quanto costa MobileTrans

Grazie al codice sconto che trovate più in basso, potete acquistare MobileTrans WhatsAppTransfer a soli 19,97 dollari, circa 16 euro, in versione Windows o macOS, a seconda delle vostre necessità. Si tratta di una licenza permanente che potrebbe utilizzare a piacere, sia per i vostri smartphone sia per quelli di amici e parenti, così da dire addio a procedure particolarmente lunghe e complesse.

