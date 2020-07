La soap opera è ai titoli di coda, quel rincorrersi di ipotesi andato avanti per mesi sulla data della possibile presentazione di Google Pixel 4a è stato interrotto. Il prossimo smartphone della linea di medio gamma con la G sul retro inaugurata un anno fa ha finalmente una data di lancio ufficiale.

Google per l’occasione ha coinvolto diversi canali di comunicazione: agli account Facebook e Twitter Made by Google è stata cambiata la copertina con l’immagine in basso, mentre parallelamente andava online la pagina del Google Store da cui proviene lo screenshot in cima all’articolo.

Il messaggio con la data viene fuori risolvendo l’Easter Egg, toccando le caselle grigie fino ad ordinare i colori del logo Google, quindi blu, rosso, giallo, blu, verde e ancora rosso. Così, lunedì 3 agosto sarà il giorno di Google Pixel 4a. E c’è pure un indizio, il piccolo punto grigio alla sinistra di Introducing che mima il foro nel display che dovrebbe ospitare la fotocamera frontale, confermando di fatto le voci di corridoio giunte finora.

La comunicazione è intrisa dello stile Google, sarebbe un annuncio ufficiale anche se non provenisse dai canali di Big G. Il percorso a ostacoli di una presentazione inizialmente prevista per maggio si conclude ad agosto: Google Pixel 4a sta arrivando, la clessidra è stata capovolta.