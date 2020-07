My Oasis Stagione 2 è un gioco di tipo idle che ha lo scopo di rilassare l’utente facendogli costruire la propria oasi di tranquillità a cui prestare amorevoli cure, ovviamente senza alcuna frenesia.

Il gameplay prevede di curare varie oasi sospese nel cielo animandole con alberi, fiori e animali ai quali donare affetto e cura toccando ripetutamente lo schermo.

Con i cuori ottenuti toccando ripetutamente il display sarà possibile migliorare e sbloccare nuovi ornamenti e animali da compagnia sempre pronti a contraccambiare il vostro affetto con dei messaggi premurosi.

My Oasis Stagione 2 è un Idle game per staccare la spina

Il titolo di Buff Studio è indicato più che altro per chi vuole rubare alla vita di tutti i giorni un momento di relax, favorito anche dai numerosi messaggi positivi e dalla colonna sonora altrettanto rilassante.

My Oasis Stagione 2 è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco e per limitare o rimuovere la pubblicità.

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.