La scorsa settimana vi avevamo parlato delle nuove offerte ricaricabili Top 30 e Easy+ di CoopVoce. Ebbene, quest’oggi, 1 giugno 2020, l’operatore FULL MVNO attiva ufficialmente le sopracitate offerte per tutti i clienti e per i nuovi.

Ecco CoopVoce Easy+ e Top 30

Nello specifico, CoopVoce Easy+ offre 1000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 GB di traffico dati a 5 euro al mese; l’offerta CoopVoce Top 30 offre invece minuti illimitati verso numeri nazionali e mobile, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati a 9 euro al mese.

Entrambe le offerte, come già detto indirizzate sia a chi è già cliente che ai nuovi, avrà un costo di attivazione pari a 9 euro a cui i nuovi clienti dovranno aggiungere anche 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile.

Come tutte le offerte dell’operatore FULL MVNO, i clienti potranno utilizzare in roaming l’intero bundle a disposizione per il traffico nazionale, quindi senza preoccuparsi di eventuali limiti di traffico fuori dai confini nazionali.

CoopVoce Easy+ e Top 30 sono attivabili già da oggi e lo saranno fino al prossimo 8 luglio, salvo eventuali proroghe. Chi è già cliente potrà procedere all’attivazione delle offerte nei punti vendita, da casa, chiamando il servizio clienti al numero 188, dall’applicazione, tramite l’area clienti sul sito ufficiale oppure inviando un SMS al numero 4243688.

