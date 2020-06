Non è un segreto che siamo costantemente monitorati mentre navighiamo su Internet e ci sono centinaia di app Android dotate di tracker incorporati che a volte non hanno il solo scopo di archiviare informazioni personali per migliorare il servizio offerto, ma anche quello di condividerle con potenziali clienti di terze parti come gli inserzionisti.

Per chi non desidera essere tracciato delle app installate sullo smartphone è disponibile una nuova applicazione open source chiamata Warden che ha l’obbiettivo di bloccare tracker e logger nascosti all’interno delle app.

Warden è uno strumento creato da WhyOrean, membro senior di XDA famoso per il suo lavoro dietro le quinte di Aurora Store, un popolare client Google Play Store open source non ufficiale.

Warden disabilita tracker e logger nelle app installate

Utilizzando l’accesso root, Warden consente all’utente di disabilitare tutti i tracker e i logger rilevati contenuti nelle app installate sul dispositivo utilizzando un elenco statico di tracker e logger compilato dall’associazione non-profit francese Exodus Privacy.

Lo strumento legge i file dex (Dalvik Executable) all’interno di ciascuna applicazione installata sul dispositivo per verificare se uno dei nomi delle classi corrisponde a un tracker o logger noto dall’elenco sopra menzionato.

Lo sviluppatore dell’app precisa che non tutti i logger sono malware e alcuni potrebbero essere utilizzati per registrare le attività degli utenti per vari scopi legittimi, tuttavia esistono alcuni strumenti di registrazione che sono potenti strumenti in grado di inviare i dati degli utenti agli sviluppatori senza il consenso dell’utente.

Previous Next Fullscreen

Warden mette a disposizione anche gli strumenti sperimentali “De-Bloater” e “Nuke it!” che richiedono l’accesso come root. Mentre De-Bloater consente agli utenti di disabilitare, nascondere o disinstallare le app con tracker, Nuke it! consente agli utenti di eseguire la scansione di tutte le app installate sul dispositivo e di disabilitare automaticamente tutti i componenti del tracker noti. L’app è scaricabile qui e supporta Android versione 5.0 e successive.