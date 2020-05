Quick Cursor è un’applicazione che permette di utilizzare più comodamente i dispositivi mobili con schermi di grandi dimensioni attraverso un puntatore simile a quello di un computer.

Il puntatore può essere controllato con un dito tramite un tracker che consente un utilizzo più agevole con una sola mano, in particolare per i dispositivi con un grande display.

Per attivare il puntatore è sufficiente uno swipe dal margine sinistro o destro dalla metà inferiore dello schermo, dopodiché è possibile trascinare il tracker usando la metà inferiore del display per muovere il puntatore e toccare il tracker per cliccare.

Il tracker scomparirà trascorso un periodo di tempo di inattività e durante l’utilizzo del puntatore è possibile toccarlo per aprire il menu delle impostazioni rapide.

La versione PRO offre configurazioni e caratteristiche avanzate tra cui la modalità tracker mobile, la possibilità di personalizzare le dimensioni e la posizione delle aree trigger, tracker e cursore, personalizzare l’aspetto del tracker o del cursore, espandere le notifiche o le impostazioni rapide, attivare clic prolungati con il cursore, personalizzare vibrazioni e feedback visivo.

Quick Cursor è disponibile per Android gratuitamente e senza pubblicità, tuttavia è supportata da acquisti in-app opzionali per passare alla versione Pro e supportare lo sviluppatore.

L’applicazione chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e alle informazioni sulla connessione Wi-Fi, ma è ancora in via di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug.

A seguire trovate il badge per rintracciare l’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.