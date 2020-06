L’app Eclipse Guide è una guida di facile comprensione e utilizzo per osservare le eclissi solari e lunari ed è stata creata dagli sviluppatori della popolare app astronomica Star Walk, vincitrice dell’Apple Design Award 2010.

L’app fornisce un calendario con l’elenco delle eclissi solari e lunari imminenti e del passato e permette di osservare le eclissi dalla propria posizione, da qualsiasi altro luogo o dalla posizione migliore per l’osservazione.

La mappa del mondo mostra il percorso dell’eclissi accompagnato dagli orari di tutte le fasi e il livello di visibilità dell’eclisse con l’indicazione delle migliori posizioni dalle quali è visibile l’evento astronomico.

Eclipse Guide migliora l’osservazione delle eclissi solari e lunari

La guida per le eclissi solari e lunari mette a disposizione anche un simulatore delle eclissi che permette di vivere l’evento astronomico dall’inizio alla fine attraverso un’accurata animazione, inoltre fornisce le tempistiche dell’eclisse e altre informazioni utili, oltre alle notifiche sulle eclissi solari e lunari.

Le funzionalità avanzate includono l’assistente audio con notifiche vocali che accompagnerà l’osservazione dell’eclissi fornendo commenti nel corso di tutte le fasi del fenomeno, le mappe informative per scegliere il luogo più adatto per l’osservazione del fenomeno e la mappa delle stelle che simula il cielo visibile dal proprio punto di osservazione.

Eclipse Guide è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale di € 1,09 necessario per sbloccare le funzionalità avanzate e chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, posizione, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

