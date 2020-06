Dropbox Passwords è un’applicazione che permette di memorizzare tutte le password in un luogo sicuro con la possibilità di accedere immediatamente a siti Web e app con un tocco e di creare e archiviare password uniche e sicure per nuovi account.

Lo strumento consente di accedere alle proprie password da qualsiasi luogo grazie alla sincronizzazione automatica su tutti i propri dispositivi. Le password sono protette con una crittografia zero-knowledge a prova di hacker e accessibili solo dall’utente.

Il gestore di password di Dropbox offre la possibilità di accedere a siti Web e app con un clic tramite funzionalità di riempimento automatico dei moduli e include molte icone per i servizi di terze parti in modo da individuare più facilmente i diversi account.

Questo nuovo gestore di password di Dropbox permette di accedere a siti e app preferiti di banking, streaming ed e-commerce, con la possibilità di fare acquisti e il checkout in modo sicuro.

Attualmente Dropbox Passwords è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità, ma al momento è ancora in versione beta privata disponibile solo su invito per alcuni clienti Dropbox Plus o Professional. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.