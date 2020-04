Google Pixel Buds è l’applicazione per configurare e gestire le cuffie True Wireless di seconda generazione del colosso di Mountain View con cui è possibile controllare facilmente i livelli di carica della batteria delle cuffie e della custodia e gestire funzionalità come il suono adattivo, il rilevamento in-ear, Google Assistant e le notifiche vocali.

L’app di Google offre anche altre funzionalità come far squillare le cuffie per trovarle, ottenere informazioni su come usare i controlli touch e ricevere suggerimenti e assistenza.

Per aprire accoppiare le cuffie True Wireless con lo smartphone basta aprire l’astuccio senza estrarle, tenere premuto il pulsante di accoppiamento finché la luce non inizia a lampeggiare e toccare la notifica sullo smartphone.

Previous Next Fullscreen

Per aprire l’applicazione su un smartphone Google Pixel è sufficiente andare nelle impostazioni Bluetooth e toccare l’icona accanto a Pixel Buds, mentre sugli altri dispositivi mobili Android basta toccare l’icona dell’app nella schermata Home. Questa applicazione è progettata per le cuffie Google Pixel Buds 2, sempre più vicine al lancio.

Google Pixel Buds è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.