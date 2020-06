Buone e cattive notizie per Redmi Note 7 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 5G: per il primo arriva finalmente Android 10 a partire dalla Cina, mentre per il secondo arrivano novità solo apparentemente confortanti per l’aggiornamento alla MIUI 12. Procediamo con ordine però.

Aggiornamento ad Android 10 per Redmi Note 7 Pro in Cina

Partiamo dalle belle notizie: da qualche mese era disponibile in versione beta, e ora finalmente è il momento di accogliere l’aggiornamento stabile ad Android 10 su Redmi Note 7 Pro. Si parte dalla Cina con l’update MIUI 11.0.1.0.QF, che include le patch di sicurezza di maggio 2020, le smart replies e tutte le novità dell’ultima release del robottino.

Non sappiamo esattamente quando sarà disponibile Android 10 su Redmi Note 7 Pro in versione globale, ma dovrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana. Ovviamente vi terremo al corrente, quindi continuate a seguirci.

Xiaomi Mi MIX 3 5G avrà MIUI 12, con un “piccolo” ma

Xiaomi Mi MIX 3 5G non è uno smartphone particolarmente fortunato con gli aggiornamenti. La variante normale del dispositivo ha già ricevuto Android 10 lo scorso marzo con la MIUI 11, ma quella 5G è rimasta ferma ad Android 9 Pie e MIUI 10: proprio per questo gli utenti, delusi, avevano persino aperto una petizione per convincere il produttore a non abbandonare a sé stesso Mi MIX 3 5G.

Se da una parte arriva una buona notizia, dall’altra i possessori non possono festeggiare del tutto, almeno se ci basiamo sulle indicazioni fornite dal supporto ufficiale del produttore cinese. Sembra infatti che Xiaomi Mi MIX 3 5G riceverà entro la fine di ottobre l’aggiornamento alla MIUI 12, ma rimanendo fermo ad Android 9 Pie.

La nuova interfaccia Xiaomi dovrebbe dunque raggiungere lo smartphone 5G, forse saltando la versione 11 mai arrivata (finora), ma non saranno introdotte le novità integrate nell’ultima distribuzione di Google. La decisione di rilasciare comunque la MIUI 12 potrebbe essere dovuta alle lamentele degli acquirenti, che stanno pressando Xiaomi.

Il motivo di questo trattamento è probabilmente semplice: Xiaomi Mi MIX 3 5G potrebbe essere stato venduto in poche unità, e di conseguenza il produttore potrebbe aver deciso di lasciarlo un po’ “da parte”. Anche in questo caso continueremo, almeno noi, a tenervi aggiornati sulla vicenda.

