Con la MIUI 12 già annunciata da una settimana, e Android 10 arrivato da un paio di mesi sulla versione non 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G sta ancora aspettando l’ultima versione stabile del sistema operativo del robottino verde. Ed ecco che gli utenti, stufi di pazientare ulteriormente, si affidano a una petizione.

La petizione per l’assenza di aggiornamenti per Xiaomi Mi MIX 3 5G

Nato con la MIUI 10 basata su Android 8.1, Xiaomi Mi MIX 3 5G non ha ricevuto una particolare attenzione da parte del produttore cinese, visto che non è dotato nemmeno dell’undicesima versione dell’interfaccia grafica di Xiaomi.

Se per problemi tecnici o per un supporto limitato proprio a causa dei pochi utenti che ne posseggono uno, non è chiaro; fatto sta che uno di questi ultimi, stufo della situazione creatasi, ha deciso di aprire una petizione su Change.org nel tentativo di convincere Xiaomi ad aggiornare Mi MIX 3 5G ad Android 10.

L’obiettivo che si è prefisso quest’ultimo non è particolarmente elevato (appena 200 firmatari), ma la risposta da parte degli utenti è già palese con una partecipazione che, nel momento in cui stiamo scrivendo sta su quota 125 firme.

Se interessati, possessori o meno, questa è la pagina per contribuire.

