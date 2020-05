Buone notizie per i possessori di Huawei P30 Lite e Realme 5 Pro: i team di Huawei e Realme, infatti, nelle corse ore hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento che porta su questi due smartphone le patch di sicurezza di aprile.

Le novità per Huawei P30 Lite e Realme 5 Pro

Iniziamo da Huawei P30 Lite, che con l’update in questione (che “pesa” 95 MB) arriva alla versione 10.0.0.202, introducendo le patch di sicurezza Android realizzate dal team di Google (5 di livello critico, 12 di livello elevato e 1 di livello medio).

Passando a Realme 5 Pro, l’aggiornamento porta il software alla versione RMX1971EX_11.C.03, introducendo le patch di sicurezza Android del mese di aprile e la risoluzione di alcuni bug, come quelli relativi alla qualità audio per le app di terze parti, al tono di richiesta che appare ogni volta che il client riproduce musica e al problema a causa del quale l’allarme viene disattivato automaticamente dopo essere stato cancellato dalle attività in background.

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato direttamente dallo smartphone via OTA: il sistema notificherà, infatti, che è possibile aggiornare il device (i più impazienti possono anche effettuare una ricerca manuale dal menu delle Impostazioni, nell’apposita sezione dedicata agli update).