In questi ultimi mesi si è parlato molto dell’aggiornamento One UI 2.1 per Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy S9. Dapprima etichettato come altamente improbabile per poi invece virare verso altamente possibile con addirittura il lancio della fase di test, in queste ore gli utenti tedeschi stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento One UI 2.1 per Samsung Galaxy Note 9.

Novità One UI 2.1 Samsung Galaxy Note 9

Accompagnato dal firmware N960FXXU5ETF5 da 1,2 GB con tanto di patch di sicurezza relative al mese di giugno 2020, sembra non integrare tutte le novità che invece sono attualmente disponibili sulla gamma Samsung Galaxy S20. Non si tratta certamente di una novità, soprattutto considerando l’hardware non più di fascia alta di Samsung Galaxy Note 9 sebbene sia ancora in grado di garantire un utilizzo più che dignitoso.

Dalle prime informazioni circolate in rete pare proprio che Quick Share e Music Share siano disponibili per l’ex (ex) top di gamma di Samsung. All’interno dell’applicazione Camera troviamo la modalità Single Take che permette di catturare una serie di foto e video dalla fotocamera posteriore, la modalità Pro durante la registrazione di video con tanto di gestione dei valori ISO, autofocus e tanto altro, AR Zone e poco altro.

Considerando l’arrivo della One UI 2.1 sul mercato tedesco è piuttosto lecito attendersi il suo arrivo anche su altri mercati come ad esempio quello italiano.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 9

Nel caso in cui la presenza del nuovo firmware non dovesse essere stata notificata, è possibile procedere al download manualmente seguendo questi semplici passi: