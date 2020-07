Gli aggiornamenti software di oggi coinvolgono due smartphone, rispettivamente a marchio Huawei e Nokia, e uno smartwatch, con annesso concorso rivolto agli utenti. Andiamo a vedere di quali modelli si tratta e quali novità stanno ricevendo.

Nokia 1: le novità dell’aggiornamento

Partiamo da un insospettabile: Nokia 1, smartphone entry level con ormai un paio di primavere sulle spalle – è del 2018 –, sta ricevendo in queste ore un importante major update che lo porta ad Android 10, ovviamente in versione alleggerita Go Edition.

Non si tratta di un aggiornamento esattamente sorprendente, visto che era stato promesso molto tempo fa, tuttavia nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e pertanto è comunque un’ottima notizia per i possessori di questo device super economico.

Il rilascio di Android 10 (Go Edition) per Nokia 1 è stato annunciato direttamente sul forum ufficiale dello storico brand. Il roll out avverrà gradualmente, ma il numero di mercati coinvolti nella prima fase, che terminerà il 12 luglio, è già piuttosto ampio: Bangladesh, Cambogia, India, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Nepal, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam.

Qualche utente lo ha già ricevuto e, come mostra lo screenshot, l’aggiornamento pesa 859 MB, porta in dote Android 10 (V3.090) e include tra le novità la Dark Mode, la rinnovata gestione di permessi e privacy e le patch di sicurezza di giugno 2020.

Huawei P Smart 2019: le novità dell’aggiornamento

Il secondo aggiornamento di oggi tocca a Huawei P Smart 2019, ma è molto meno corposo e decisamente meno interessante di quello appena descritto.

Huawei P Smart 2019, infatti, sta ricevendo un pacchetto OTA da appena 117 MB, che porta in dote la versione software 10.0.0.197, dunque ancora la EMUI 10.0. L’unica novità che lo screenshot mette in mostra nel registro delle modifiche è costituita dalle patch di sicurezza del mese di giugno 2020. Non ci sono nuove funzioni da segnalare.

Realme Watch: aggiornamento in arrivo e concorso a premi

Realme Watch, lo smartwatch presentato lo scorso mese di maggio dal brand nato sotto l’ala di OPPO e arrivato anche sul mercato italiano il mese scorso, è il protagonista dell’ultimo aggiornamento di oggi, anche se in questo caso il roll out non è ancora ufficialmente partito.

Il wearable era stato lanciato con a bordo sole 12 watchface ma con la promessa dell’imminente ampliamento del catalogo.

Adesso, il CEO del brand Madhav Sheth ha annunciato su Twitter che presto saranno rilasciati i nuovi quadranti, prima però gli utenti verranno coinvolti in una simpatica iniziativa: saranno chiamati a scegliere i nomi di sei delle nuove watchface (quelle numerate qui sotto) e, in questo modo, avranno la possibilità di vincere le cuffie true wireless Realme Buds Q.

Il concorso si svolgerà sul forum ufficiale RealmeCommunity, dove viene specificato che i nuovi quadranti saranno in tutto 20 e che gli utenti potranno partecipare entro domani, 9 luglio. Dopodiché, dal 10 al 14 luglio, verranno selezionati i vincitori in base ad un sistema a voti. L’utente che riceverà il maggior numero di preferenze in assoluto riceverà anche Realme Watch in aggiunta alle Realme Buds Q.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina dell’iniziativa:

Watch me, Name me: Participate & win realme Buds Q

Come aggiornare Nokia 1 e Huawei P Smart 2019

In definitiva, gli aggiornamenti di oggi effettivamente in roll out sono soltanto due: Android 10 (Go Edition) per Nokia 1 e le patch di sicurezza di giugno per Huawei P Smart 2019.

Nel caso di Nokia 1, i mercati per ora interessati sono quelli elencati. In ogni caso, per un check manuale basta seguire il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.

Per quanto riguarda Huawei P Smart 2019, invece, potete effettuare il controllo manuale tramite Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Ricerca aggiornamenti > “Scarica e installa”, oppure attraverso l’applicazione Huawei Support tappando sul tab Servizi > Aggiornamenti > Controlla aggiornamenti > Scarica e installa.