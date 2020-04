La giornata di oggi è particolarmente ricca sul fronte dei nuovi aggiornamenti software per smartphone Android, basti pensare che sono interessati modelli di OPPO, Samsung, Nokia, LG e HONOR. Andiamo a scoprire di quali modelli si tratta nello specifico e soprattutto quali novità sono in arrivo per ciascuno di essi.

LG V60 ThinQ, chi ben comincia…

Partiamo da LG V60 ThinQ, il nuovo flagship lanciato dal produttore sudcoreano lo scorso mese di febbraio. Sebbene sul piano dei contenuti non si tratti del più interessante degli aggiornamenti, è significativo perché fa ben sperare per il futuro: negli ultimi tempi LG non si è fatta propriamente apprezzare per il supporto software fornito ai propri device, ma magari è in atto un cambiamento.

LG V60 ThinQ sta ricevendo le patch di sicurezza del mese di aprile 2020 e, nonostante siamo ormai ben oltre la metà del mese, è già un bel passo in avanti. L’arrivo dell’update, da poco più di 60 MB, è stato segnalato su Twitter da Joe Hindy di Android Authority.

Aggiornamenti ad Android 10 per tutti questi OPPO

Il produttore grande protagonista degli aggiornamenti di oggi è senza dubbio OPPO, che ha fatto partire il roll out di Android 10 con la nuova ColorOS 7 per ben sei modelli in un colpo solo: OPPO Reno 2 e Reno Z, OPPO F11 e F11 Pro, OPPO A9 e OPPO R17. Insomma, il produttore cinese ha rispettato pienamente le tempistiche della roadmap che vi avevamo riportato una decina di giorni addietro. A questo proposito, tra pochi giorni – il 25 aprile – dovrebbe essere il turno anche di OPPO Reno 2Z.

Il firmware per la serie OPPO F11 e per OPPO A9 è lo stesso: CPH1969EX_11.C.20. OPPO Reno Z, invece, sta ricevendo la build CPH1979_C.21, mentre Reno 2 la CPH1907PUEX_11.C.25. OPPO R17, infine, riceve la CPH1879EX_F.03.

Le novità sono le stesse che vi avevamo segnalato in precedenza, la ColorOS 7 introduce un profondo rinnovamento, toccando la parte grafica della UI, le gesture di navigazione, Smar Sidebar, gli screenshot e portando funzioni proprie di Android 10 come il tema scuro, la Focus Mode e tanto altro. Non mancano numerosi altri affinamenti e novità sotto il profilo della sicurezza.

Per maggiori dettagli e per il changelog completo, vi lasciamo i link al forum ufficiale:

Samsung Galaxzy A20e: ecco Android 10

Tra gli aggiornamenti di oggi ce ne sono numerosi ad Android 10 e non solo per smartphone a brand OPPO: anche Samsung è della partita con il base di gamma Samsung Galaxy A20e.

Il roll out è attualmente in corso in Olanda e Belgio e prevede che a Samsung Galaxy A20e venga recapitato un pacchetto OTA da ben 1.400 MB. Il firmware è la versione A202FXXU3BTC7 e comprende l’atteso major update ad Android 10 con tanto di UI proprietaria One UI 2.0 e patch di sicurezza di aprile 2020.

Insomma, il low cost di Samsung sta ricevendo il pacchetto completo al pari dei fratelli maggiori della serie Galaxy A, con numerose novità che vanno dalle gesture di navigazione al Parental Control e tanto altro.

È bene segnalare che i primi utenti che hanno ricevuto l’aggiornamento hanno riscontrato un maggior consumo energetico nei primi giorni.

Nokia 3.2, 4.2, 7.2: aggiornamenti ad Android 10 in Italia

Confermando il proprio massimo impegno su questo fronte, HMD Global ha comunicato ufficialmente la disponibilità in Italia degli aggiornamenti ad Android 10 per i tre modelli Nokia 3.2, Nokia 4.2 e Nokia 7.2.

Va detto che per i tre modelli non si tratta di aggiornamenti del tutto inediti, per le novità vi rimandiamo ai precedenti articoli dedicati qui e qui.

Aggiornamenti per HONOR 30S e HONOR Play 4T Pro

Gli ultimi due aggiornamenti di oggi sono per HONOR 30S 5G e HONOR Play 4T Pro.

Lanciato a fine marzo, HONOR 30S ha portato al debutto la Magic UI 3.1 e il Kirin 820 5G e adesso sta ricevendo vari miglioramenti con un nuovo update. Il chagelog della Magic UI 3.1.1.116 parla di ottimizzazioi per fotocamera, display e stabilità di sistema.

HONOR Play 4T Pro è stato presentato da un paio di settimane in coppia col fratello Play 4T e sta ricevendo il primo update della sua breve esistenza. In questo caso il changelog della Magic UI 2.1.0.105 parla di ottimizzazioni per la fotocamera (per colori più realistici e naturali) e per il sensore di impronte.

Come aggiornare LG V60 ThinQ, OPPO Reno 2/Z, F11/F11 Pro, A9, R17, Nokia 3.2, 4.2, 7.2, Samsung Galaxy A20e

Qualora non sia comparsa la notifica relativa, potete controllare la disponibilità dei nuovi aggiornamenti per LG V60 ThinQ, OPPO Reno 2/Z, F11/F11 Pro, A9, R17, Nokia 3.2, 4.2, 7.2, Samsung Galaxy A20e entrando nelle Impostazioni di sistema e recandovi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.