YouTube Music dovrebbe rimpiazzare Google Play Music entro la fine dell’anno, quindi il colosso di Mountain View sta continuando a lavorare per trasferire le funzionalità che ritiene utili al suo più recente servizio di streaming musicale.

Ora YouTube Music sta provando a visualizzare nella cronologia della riproduzione anche gli album e le playlist aggiunti alla propria raccolta.

YouTube Music mostra i contenuti aggiunti nella cronologia recente

Aggiungendo un album o una playlist alla propria raccolta di YouTube Music e andando alla relativa scheda, le nuove tracce dovrebbero apparire in alto nella cronologia degli ultimi brani riprodotti, anche se potrebbe essere necessario uno swipe in basso per aggiornare il carosello.

Il test sembra ancora agli albori, poiché la funzionalità non è coerente con il titolo della sezione in cui appare ed è probabile che Google la rinominerà prima di implementare la modifica per un più ampia platea di utenti.

Sembra che la nuova cronologia non sia ancora ampiamente disponibile, quindi si tratta probabilmente di un test a/b sul lato server solo per un gruppo selezionato di utenti.

Per verificare se la modifica è attiva sui vostri smartphone è sufficiente aggiornare l’app YouTube Music all’ultima versione attraverso il badge che trovate a seguire, oppure scaricando il relativo APK qui.

Potrebbe interessarti: Anche in Italia è possibile trasferire la raccolta da Play Music a YouTube Music