L’app Trenitalia per Android si aggiorna sul Google Play Store alla versione 7.4 e permette di pagare i biglietti del treno anche tramite credito telefonico, seppur con una piccola maggiorazione di importo. Vediamo come funziona e quali operatori sono per il momento supportati.

Novità Trenitalia 7.4: i biglietti si pagano anche con il credito telefonico

La novità era nell’aria già da qualche settimana, e ora è realtà: i biglietti Trenitalia possono essere acquistati dall’app per Android e iOS pagando direttamente con il credito telefonico TIM, Vodafone e WINDTRE. Per quanto riguarda TIM sappiamo dell’esistenza di un limite massimo di spesa di 13,45 euro, ma immaginiamo che qualcosa di simile esista anche per gli altri operatori.

Se non possedete carte di credito, prepagate, account PayPal o Amazon Pay, potete comunque acquistare il vostro biglietto Trenitalia dall’applicazione mobile: basta scegliere il metodo di pagamento “Credito telefonico”, per ora disponibile per i clienti TIM, Vodafone e WINDTRE con una maggiorazione di 0,29 euro per ogni transazione.

L’app Trenitalia 7.4 introduce anche altre novità: tra queste una grafica e una user experience rinnovate, Self Check-in, biglietto del prossimo viaggio direttamente nella home page, la possibilità di acquistare abbonamenti e carnet Frecce, IQ e Regionali, di riacquistare viaggi preferiti con un solo tap, prenotare un treno Regionale con indicazione dei posti disponibili e Ufirst per saltare la fila in biglietteria.

Come aggiornare Trenitalia

L’app Trenitalia 7.4 è già disponibile al download sul Google Play Store: per scaricarla o per aggiornare all’ultima versione potete semplicemente seguire il badge qui in basso. Allora, cosa ne pensate delle novità dell’app Trenitalia per Android?