Fra le applicazioni file manager più particolari e robuste per terminali Android, Total Commander rappresenta sicuramente una delle più importanti. Arrivata su Android nel 2012 e dopo diversi anni di beta testing, quest’oggi l’applicazione si aggiorna finalmente alla versione 3.0.

Supporto ad Android 10 e molto altro

Nonostante la pressante richiesta di un restyle della UI un po’ troppo legata a paradigmi di utilizzo un po’ vecchiotti, la versione 3.0 di Total Commander presenta il tanto atteso supporto alla modalità scura, anche se non segue le impostazioni generali di sistema.

Le novità più importanti sono però altre, come ad esempio il pieno supporto alle API di Android 10 per lo sblocco tramite volto e impronta digitale, il supporto al salvataggio o installazione di fil APK superati oppure la possibilità di gestire molti più formati di file di archiviazione. Infatti, messi da parte gli intramontabili formati .zip e .rar, Total Commander 3.0 può adesso maneggiare anche:

.rar5;

.7z;

.gz;

.z;

.arj;

.lzh;

.iso;

.img;

.cab.

Il changelog ufficiale parla inoltre della possibilità di utilizzare scorciatoie di tastiera (Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V e Ctrl+R), supporto per Android 10, comparazione di due file, possibilità di rinominare contemporaneamente più file e tanto altro.

Total Commander 3.0 è disponibile gratuitamente sul Play Store al badge qui in basso, oppure potete reperirlo anche tramite APK Mirror nel caso in cui non fosse ancora disponibile o anche tramite la pagina di download del sito ufficiale.