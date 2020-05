Sygic presenta la Modalità veicolo elettrico (EV Mode), la sua soluzione per l’ansia da ricarica per le auto elettriche (e non solo) integrata nell’app Sygic GPS Navigation. L’azienda ha presentato la novità nella conferenza stampa online di oggi anche grazie alla partnership, annunciata a inizio anno, con Plugsurfing (oltre 150.000 punti di ricarica in 38 Paesi).

Sygic lancia la prima navigazione con pagamento integrato della ricarica

Sygic aggiunge la Modalità veicolo elettrico (EV Mode) alla sua soluzione di punta per la navigazione, ossia l’app Sygic GPS Navigation (disponibile anche per Android). Questa mira a risolvere le preoccupazioni per la ricarica e l’ansia da autonomia (per l’auto, non per lo smartphone), offrendo la programmazione del percorso in base ai punti di ricarica, l’elaborazione dei pagamenti integrata e la ricezione dei dati in tempo reale delle stazioni di ricarica.

Qualsiasi utente può attivare gratuitamente EV Mode, che permette ai conducenti di veicoli elettrici di scegliere il modello di auto nel vasto database di elettriche e ibride plug-in, in modo da impostare (eventualmente anche a mano) capacità di ricarica, batteria, consumo medio o tipo di connettore.

Petr Fuzek, vicepresidente della mobilità elettrica di Sygic, è entusiasta delle novità, e ha spiegato:

“Il nostro obiettivo era quello di offrire un’esperienza di ricarica comoda e priva di seccature a qualsiasi tipo di conducente di auto elettrica. È sufficiente attivare l’EV Mode e ci occuperemo noi di programmare tutto. Gli autisti aggiungono la stazione di ricarica come waypoint della navigazione, controllano se c’è una postazione libera, selezionano il metodo di pagamento e ricaricano. Mentre stanno bevendo un caffè in un bar nelle vicinanze, ricevono una notifica push che li avvisa che la ricarica della batteria ha raggiunto un certo livello e possono pagare il servizio immediatamente.“

Secondo il dirigente, la pandemia di COVID-19 e la ripresa dell’economia dopo la crisi andranno ad accelerare la domanda di un futuro ecologico e sostenibile, sia dal punto di vista politico sia da quello sociale. Inoltre, le vendite di auto nuove non aumenteranno esponenzialmente, ma allo stesso tempo ci sarà una crescita della quota di mercato dei veicoli elettrici.

Come funziona la Modalità veicolo elettrico di Sygic

La nuova Modalità veicolo elettrico di Sygic è gratuita per tutti i conducenti premium e non premium. Consente di verificare la disponibilità di stazioni di ricarica, tipi di connettori supportati, potenza di ricarica, oltre a permettere di pagare i servizi direttamente durante la navigazione, senza dover installare altre app.

All’interno di Sygic GPS Navigation è possibile selezionare o aggiungere il proprio modello di auto elettrica, “cucendo” su misura tutte le specifiche necessarie (capacità batteria, consumi e così via). Durante la pianificazione di un viaggio inoltre, si possono aggiungere le stazioni di ricarica con posti liberi disponibili e connettori compatibili lungo il tragitto, in modo da non avere sorprese.

Sygic GPS Navigation è disponibile sul Google Play Store seguendo il badge qui di seguito.