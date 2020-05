Xiaomi Mi Note 10 Lite, presentato ufficialmente in Italia lo scorso 27 marzo, è finalmente disponibile all’acquisto anche nel nostro Paese dopo l’iniziale esclusiva Vodafone a 399,99 euro presentata lo scorso 8 maggio. Chiunque fosse interessato al terminale di Xiaomi di fascia medio alta, può infatti decidere di acquistarlo anche da Amazon.

Xiaomi Mi Note 10 Lite disponibile

Xiaomi Mi Note 10 Lite presenta un design da vero top di gamma con display 3D Curved AMOLED Dot Drop da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ da 2340 x 1800 pixel. L’hardware interno è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 730G con 6/8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 64/128 GB di storage interno UFS 2.1 non espandibile. Il comparto fotografico vede l’arrivo dei ben quattro lenti di cui la principale è da 64 MP con apertura f/1.89. La batteria è da ben 5260 mAh (sicuramente uno dei punti di forza del terminale) con ricarica rapida da 30 W, mentre l’OS è Android 10 con la MIUI 11.

Xiaomi Mi Note 10 Lite è disponibile in pre-ordine a questo link di Amazon al prezzo di 349,90 euro invece di 369,90 euro con data di uscita prevista per il prossimo 28 maggio 2020. Mentre, chi volesse acquistarlo a rate in accoppiata ad una SIM Vodafone, può già farlo direttamente a questo link dello store ufficiale.