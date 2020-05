Lo scorso 27 marzo Xiaomi Mi Note 10 Lite faceva il suo ingresso in Italia ed oggi siamo pronti a comunicarvi che l’ultima creazione di Xiaomi è finalmente disponibile all’acquisto nel nostro Paese. Infatti, dal prossimo 11 maggio 2020, tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia medio alta potranno procedere al suo acquisto al prezzo di 399,99 euro.

Esclusiva Vodafone a 399,99 euro

Lo smartphone sarà esclusiva Vodafone il che permette ai futuri clienti di sfruttare alcune interessanti opzioni per acquistarlo a rate. Tutti i nuovi clienti Vodafone potranno acquistare Xiaomi Mi Note 10 Lite a partire da 5,99 euro al mese per 30 mesi a cui va aggiunto un contributo iniziale di 39,99 euro. Chi invece è già cliente Vodafone, potrà acquistarlo a partire da 7,99 euro al mese per 30 mesi e senza anticipo.

Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia, sottolinea la partnership con l’operatore rosso dichiarando “siamo felici di poter collaborare ancora una volta con un partner d’eccezione come Vodafone per portare sul mercato Mi Note 10 Lite, un dispositivo progettato per tutti coloro che cercano uno smartphone altamente efficiente, sia in termini di prestazioni che di battery life, con un pricing che rispecchia appieno la filosofia che da sempre ci contraddistingue“.

Quindi, a partire dal prossimo 11 maggio 2020, avrete modo di acquistare Xiaomi Mi Note 10 Lite nella versione 6 GB + 128 GB nelle colorazioni Midnight Black e Glacier White in esclusiva con Vodafone al prezzo di 399,99 euro. Inoltre, lo smartphone sarà anche disponibile su mi.com nella variante 6 GB + 64 GB nelle colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple al prezzo di 369,99 euro.