Oltre alle offerte di WINDTRE dedicate ad alcuni clienti di cui vi parlavamo ieri, l’operatore sta proponendo altre soluzioni per poter approfittare di 100 giga aggiuntivi. Cambiano per periodi di validità e prezzi, ma tutte hanno l’obiettivo di venire incontro alla cresciuta esigenza di traffico dati del periodo.

Le opzioni aggiuntive di WINDTRE per navigare

Fra queste c’è la 100 giga xTe Special di WINDTRE che offre a 7,99 euro il bundle suddetto (100 GB di internet) per 30 giorni e che va ad aggiungersi alle offerte telefoniche già attive sulla propria SIM.

È stata segnalata da alcuni clienti WINDTRE che ne hanno ricevuto avviso via SMS in cui se ne specificano le modalità di attivazione, rispondendo con “CENTO” all’SMS, e la disponibilità, fino al 23 aprile 2020. In ogni caso, terminato il periodo di fruizione, l’opzione si disattiva automaticamente.

La 100 giga xTe Special Week è invece la versione settimanale che, offerta ai clienti WINDTRE selezionati via SMS, costa 3,99 euro e prevede le stesse modalità della suddetta.

Resta inoltre disponibile inoltre l’offerta gratuita per usufruire di 100 giga di internet per una settimana, offerta legata all’iniziativa di solidarietà digitale e disponibile fino al 30 aprile 2020, come spiegato in questo articolo.

