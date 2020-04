Il team di WINDTRE ha dato il via ad una nuova promozione dedicata ad alcuni già clienti ed in virtù della quale sarà loro possibile attivare l’opzione 100 Giga Day.

Si tratta di un’opzione pensata per mettere a disposizione degli utenti un notevole quantitativo di traffico dati per un utilizzo eccezionale, in quanto permette di usufruire di 100 giga aggiuntivi da usare nell’arco delle 24 ore, il tutto ad un costo di 1,99 euro.

Questo il messaggio inviato dall’operatore ai clienti selezionati (soltanto i quali potranno beneficiare di tale iniziativa):

100 GIGA per un giorno a SOLO 1,99 euro! Non perdere l’occasione: rispondi 100DAY a questo SMS per aderire. GIGA utilizzabili per 24 ore dal momento della attivazione (disattivazione automatica dopo 24 ore). Offerta attivabile entro le prossime 48 ore.

Come attivare l’opzione 100 Giga Day di WINDTRE

Per usufruire della promozione i clienti selezionati dovranno rispondere al messaggio ricevuto dal numero 40100 (entro due giorni dalla ricezione) scrivendo “100DAY” ed avranno così 100 giga da usare nell’arco di 24 ore, trascorse le quali l’opzione si disattiverà automaticamente.

