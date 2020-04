WINDTRE sta proponendo un’opzione con 100 giga di internet, e intanto si prepara a introdurre alcune novità sul listino in vigore da lunedì prossimo, 20 aprile 2020. Vediamo cosa c’è di nuovo.

Le novità del listino di WINDTRE

Fra le offerte WINDTRE della serie Call Your Country, lunedì 20 aprile se ne aggiunge una nuova. Si chiama Call Your Country Smart Pack e offre ai nuovi clienti stranieri 500 minuti verso i fissi e i mobili nazionali, 250 verso l’estero e minuti illimitati verso WINDTRE, oltre a 100 GB di traffico dati. Il prezzo? 11,90 euro, con Easy Pay.

Per attivarla è necessario sostenere un costo di attivazione di 4,99 euro (anziché 49,99 euro ma solo se si mantiene la SIM attiva per un minimo di 24 mesi) e decidersi entro il 17 maggio 2020, salvo eventuali proroghe.

In arrivo dal 20 aprile 2020, con la medesima scadenza citata per l’attivazione, anche una novità per le offerte telefoniche di linea fissa di WINDTRE. In dettaglio l’offerta Super Fibra Top Quality Network viene proposta a 31,98 euro con il modem incluso.

E per chi desidera optare per l’opzione convergenza, ora c’è la possibilità di attivare fino a 3 SIM Unlimited Special con internet illimitato a 9,99 euro e il prezzo dell’offerta di linea fissa citata scontato a 25,98 euro al mese.

Segnaliamo inoltre il lancio di vari sconti sugli smartphone a listino della gamma Huawei P30, Samsung Galaxy Note 10 Lite e Huawei P Smart. Con la Cube Large Easy Pay è possibile includere anche il tablet Alcatel 3T 10 a costo e anticipo zero.

Per il resto, Telefono Incluso di WINDTRE si prepara ad aggiungere anche nuovi dispositivi come ZTE Blade 10 Smart, Alcatel Simply Phone e la chiavetta Alcatel IK40V; fra le le altre conferme del listino di WINDTRE attuale.

