E così, anche Very Mobile, l’operatore virtuale di WINDTRE, è arrivato nei negozi fisici. Sul proprio sito web ufficiale spunta infatti l’accenno alla possibilità di acquistare SIM e offerte telefoniche anche nei punti vendita fisici autorizzati.

Come trovare i punti vendita in cui acquistare una SIM Very Mobile

Dopo una prima fase di vendita esclusiva sul web, Very Mobile si materializza anche nei negozi fisici, dando la possibilità ai clienti di riferirvisi in alternativa alla procedura online di acquisto e ordine delle SIM e offerte Very Mobile.

Certo, non sarebbe proprio il periodo adatto per recarsi fisicamente nei punti vendita relativi, come recita lo stesso sito web “Oppure stai very comodo a casa e ordina la tua SIM online“, ma è questa la concretizzazione di un progetto che pare abbia mire importanti.

Comunque, nelle scorse ore sul sito web dell’operatore virtuale di WINDTRE, è spuntata una nuova pagina “Negozi“, che serve in sostanza a trovare il punto vendita Very Mobile più vicino (in pratica alcuni negozi WINDTRE autorizzati).

Ma per ulteriori informazioni al riguardo, vi lasciamo con il link alla pagina web ufficiale in questione.