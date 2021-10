Hai bisogno di assistenza per il tuo numero di rete fissa o mobile, oppure vuoi richiedere informazioni su una determinata offerta telefonica TIM? La soluzione migliore è parlare con un operatore TIM, in grado di fornire supporto per qualsiasi esigenza.

In questo articolo ti spiegheremo come parlare con un operatore TIM, illustrando tutti i canali a tua disposizione per ricevere aiuto dal servizio clienti dell’azienda di telecomunicazioni italiana.

Parlare con un operatore TIM tramite 187 e 119

La prima soluzione per parlare con un operatore TIM è chiamare il servizio clienti al numero 187 per la linea fissa, oppure il servizio clienti 119 per la linea mobile. La chiamata è gratuita ed entrambi i numeri sono attivi 24 ore su 24.

Se ti trovi all’estero chiama i centralini TIM +39 0285951 e +39 0636881, che gireranno in automatico la richiesta d’aiuto al servizio clienti 187. In alternativa, da mobile chiama il numero +39 3399119.

Il servizio, disponibile 24 ore su 24, è gratuito se le telefonate provengono da uno dei Paesi dell’Unione europea, altrimenti è a pagamento.

Parlare con un operatore TIM tramite l’app MyTIM

Il modo più veloce per parlare con un operatore TIM è richiedere assistenza tramite l’app MyTIM. Scaricala gratuitamente da Google Play Store o App Store, accedi con le credenziali registrate in precedenza per accedere all’area clienti MyTIM, dopodiché fai tap su “Chat” per avviare una conversazione con l’assistente virtuale TIM Angie.

Hai la possibilità di ottenere supporto 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, per la gestione delle offerte, visualizzare gli addebiti e ottenere la risoluzione di problemi tecnici. Inoltre, per le linee fisse l’assistente virtuale è in grado di eseguire anche il test di velocità. A tutto questo si aggiunge l’opportunità di ricevere risposte puntuali sulle offerte di TIMVISION, la piattaforma di streaming video collegata al Gruppo TIM, che dal 2021 offre con un unico pacchetto tutta la Serie A di DAZN e la Champions League di Mediaset Infinity+.

Importante: può capitare che l’assistente virtuale non sia in grado di fornire il supporto richiesto. In questo caso, Angie si fa perdonare mettendo in collegamento l’utente con un operatore in carne e ossa, sempre attraverso il servizio di chat integrato all’interno dell’app MyTIM.

Parlare con un operatore TIM tramite l’area clienti MyTIM

In alternativa all’app MyTIM, per parlare con un operatore TIM è sufficiente accedere all’area clienti MyTIM dal computer o tramite un qualsiasi browser di un dispositivo mobile. Le credenziali sono le stesse usate in precedenza per registrare un nuovo account MyTIM: se è la prima volta che ti colleghi e non ti sei mai registrato prima d’ora, tutto quello che devi fare è cliccare sul link “Registrati” accanto a “Non hai un account MyTIM?” e compilare i campi obbligatori del form online. Si tratta di un’operazione molto semplice, che ti ruberà soltanto 1-2 minuti di tempo.

Una volta che hai effettuato l’accesso all’area clienti MyTIM, clicca sulla voce “Assistenza” posizionata nel menu laterale posizionato a sinistra. Nella nuova pagina che si apre puoi scegliere tra i seguenti servizi:

Chiedi ad Angie : avvia una chat con l’assistente virtuale TIM.

: avvia una chat con l’assistente virtuale TIM. Apri una segnalazione : inizia una chat diretta con un operatore TIM per segnalare un problema alla linea o un guasto.

: inizia una chat diretta con un operatore TIM per segnalare un problema alla linea o un guasto. Verifica stato segnalazione : controlla a che punto è la risoluzione del problema richiesta in precedenza a un operatore.

: controlla a che punto è la risoluzione del problema richiesta in precedenza a un operatore. Test di velocità : avvia il test che consente di verificare la velocità della connessione Internet della tua linea di casa.

: avvia il test che consente di verificare la velocità della connessione Internet della tua linea di casa. Invia un reclamo: una sezione apposita che permette di segnalare un problema o inviare un reclamo con un operatore TIM esperto al fianco.

Parlare con un operatore TIM tramite WhatsApp

Un’ulteriore opzione per ricevere aiuto da un operatore TIM è riportare il proprio problema tramite WhatsApp, l’app di messaggistica più famosa al mondo. Il numero da aggiungere alla chat è il 335 123 7272. Ecco i passaggi da seguire:

Apri l’app WhatsApp. Tocca l’icona del messaggio in basso a destra. Fai tap su “Nuovo contatto”. Inserisci il nome e il numero di telefono, quindi seleziona Salva per memorizzare il contatto. Pigia sulla scheda “WhatsApp” sotto il contatto appena salvato. Seleziona la voce “Messaggia +39 335 123 7272” per avviare la chat con l’account business ufficiale di TIM.

Nota: nel nome del profilo WhatsApp, accanto a TIM comparirà la spunta verde, che assicura come l’account business in questione sia verificato.

Parlare con un operatore TIM tramite social

E ancora, è possibile parlare con un operatore TIM usando i canali ufficiali Facebook e Twitter messi a disposizione da TIM. Su Facebook è sufficiente mettere Mi piace alla pagina ufficiale TIM (@TimOfficialPage) e avviare una conversazione tramite Messenger: di solito le richieste vengono gestite entro un massimo di 24 ore dall’invio della domanda. È importante aggiungere l’hashtig #TIMFISSO, numero di telefono per cui si richiede assistenza e codice fiscale dell’intestatario della linea.

Questi, invece, i contatti Twitter degli operatori ufficiali TIM a cui è possibile rivolgersi per ottenere assistenza:

Altri modi per contattare TIM

Se non hai ancora trovato una risposta soddisfacente alla tua domanda iniziale, cioè come si fa parlare con un operatore TIM, ti invitiamo a prendere in considerazione quest’altre due opzioni: la Community We TIM e l’invio di una posta raccomandata alla casella postale del servizio clienti.

Community We TIM

Il portale della Community We TIM è a tua completa disposizione per ricevere aiuto da esperti TIM e prendere visione di guide dettagliate su alcuni dei problemi più ricorrenti tra gli utenti dell’operatore telefonico italiano. Per condividere la tua esperienza e partecipare in maniera attiva alla Community è richiesta la registrazione di un nuovo account. Al momento si contano quasi 2 milioni di profili registrati.

Casella postale del servizio clienti

In alternativa alla Community We TIM, richiedi assistenza inviando una lettera alla casella postale del servizio clienti TIM. Di seguito gli indirizzi da trascrivere sulla busta:

Linea fissa

Servizio Clienti Fisso – Casella Postale 111, 00054 Fiumicino, RM

Linea mobile

Servizio Clienti Mobile – Casella Postale 555, 00054 Fiumicino RM

Conclusioni

La nostra guida su come contattare un operatore TIM termina qui. Conosci altri metodi con cui è possibile ricevere assistenza dal servizio clienti TIM? Qual è la tua soluzione preferita tra quelle descritte qui sopra? Faccelo sapere lasciando un commento qui sotto l’articolo.