Dopo aver attraversato periodi di fortune alterne, i tablet sembrano finalmente aver trovato una propria dimensione e una ragion d’essere, tanto che il numero di modelli in commercio è in costante aumento, grazie anche a quelli che vengono chiamati produttori minori. Che tanto minori non sono, visto che in alcuni casi sono più lungimiranti di brand affermati.

È il caso, ad esempio di CUBOT, che oltre ad essersi affermata nel mercato dei rugged phone da tempo sforna dei tablet di tutto rispetto. Da più di un mese stiamo provando CUBOT TAB 50, un dispositivo dal prezzo davvero appetitoso e dalla scheda tecnica sorprendente. Lo abbiamo messo alla prova in diversi ambiti, dalla visione di film, serie TV ed eventi sportivi, ai giochi più o meno complessi, senza ovviamente trascurare la navigazione web e la lettura di libri e fumetti. È giunto dunque il momento di parlarne in maniera approfondita nella nostra recensione completa.

Economico ma performante

Un buon tablet non può prescindere da una scheda tecnica di qualità e CUBOT TAB 50 non si fa mancare davvero nulla, senza per questo andare a gravare sul prezzo, che è decisamente uno dei suoi punti di forza. Lo schermo da 10,4 pollici di tipo Incell, con una risoluzione 2K (1200 x 200 pixel) è molto luminoso e con un buon angolo di visuale, ottimo quindi per guardare film in compagnia, sul divano come sui mezzi pubblici.

Spesso i tablet in questa fascia di prezzo sono condizionati da chipset non all’altezza ma anche da questo punto di vista CUBOT ha fatto la scelta giusta: un MediaTek Helio G99 con processo produttivo a 6 nanometri, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Quest’ultima può essere ulteriormente ampliata utilizzando microSD dalla capacità massima di 1 TB, ed è inoltre possibile ottenere uno spunto migliore, soprattutto nel multitasking, utilizzando la memoria interna per raddoppiare la RAM, che può arrivare a 16 GB. Non aspettatevi cambiamenti drastici nelle prestazioni ma il passaggio da un’app all’altra beneficia della maggiore quantità di memoria, ed è possibile tenere aperte più applicazioni senza che il sistema vada a terminare le più “vecchie”.

Anche dimensioni e peso ci hanno impressionato in maniera soddisfacente, nonostante le cornici siano tutt’altro che ottimizzate: 246,4 x 161,5 millimetri, con uno spessore di appena 7,7 millimetri e un peso di 455 grammi. Ovviamente parliamo di un peso che si fa sentire, soprattutto nel caso di un uso prolungato, ma che in uno zaino o in una borsa non è particolarmente impegnativo.

Per un uso prolungato, soprattutto se lo utilizzate per guardare film e video, torna molto utile la custodia fornita nella confezione di vendita, che può essere utilizzata anche come sostegno. Peccato solo che non abbia un sistema magnetico per l’accensione e lo spegnimento dello schermo, di fatto l’unica mancanza significativa che abbiamo rilevato in questo tablet.

Il comparto fotografico è nella media di questo tipo di dispositivi, con un sensore posteriore da 13 megapixel e uno frontale da 5 megapixel. Quest’ultimo è perfetto per le videochiamate ma non viene utilizzato per lo sblocco col volto, opzione non ottimale dal punto di vista della sicurezza ma che potrebbe tornare utile in molte situazioni.

Ci è invece piaciuta parecchio la presenza di quattro speaker stereo, che permettono di avere un audio sempre presente anche impugnando il tablet nei giochi. Va detto che mancano quasi completamente i bassi e che se lo utilizzerete per guardare un film è decisamente consigliato l’uso di un paio di cuffie, ma nel complesso si tratta di altoparlanti che svolgono bene il proprio compito, senza distorsioni al volume massimo e con un suono sempre chiaro.

Della connettività vi parleremo tra poco, dopo avervi ricordato che il sistema operativo è Android 13, senza personalizzazioni e privo di bloatware. Sono ovviamente presenti i servizi Google e le principali applicazioni di Big G, così da poter installare e utilizzare tutte le applicazioni che preferite.

Completo e dalla grande autonomia

Troppo spesso la connettività è messa in secondo piano sui tablet, ma questo CUBOT TAB 50 è impeccabile anche da questo punto di vista. È presente il supporto dual SIM (con il secondo slot condiviso con quello della microSD) così da poter utilizzare il tablet anche in mobilità o quando non è disponibile una connessione WiFi.

Sono supportate le reti WiFi 802.11 ac e il Bluetooth 5.2 permette di collegare accessori esterni di ogni tipo, dalle cuffie agli altoparlanti, dagli smartwatch ad altri tipi di sensori. Molto comoda la presenza di ben 5 sistemi di geolocalizzazione, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e A-GPS, così da poter utilizzare il tablet anche come navigatore in auto.

Nei nostri test non abbiamo mai avuto problemi di connettività, né con una scheda SIM (abbiamo provato tre diversi gestori) né con il WiFi, ma anche le cuffie che abbiamo usato per ascoltare musica e guardare video, si sono sempre mostrate stabili, anche allontanandoci di qualche metro. Decisamente soddisfacente l’esperienza di geolocalizzazione, veloce e affidabile anche in situazioni al limite.

La batteria da 7.500 mAh lascia presagire una buona autonomia e così è stato: utilizzandolo per guardare film e video (considerando l’utilizzo di cuffie Bluetooth) abbiamo dovuto impegnarci per quasi 11 ore prima che la batteria ci abbandonasse e utilizzando il tablet per navigare in rete, giocare e ascoltare un po’ di musica abbiamo dovuto aspettare quasi tre giorni. Ottimi dati quindi, anche se la ricarica a 18 watt obbliga ad attendere più di tre ore per avere la batteria completamente ricaricata. Se siete abituati a caricare i vostri dispositivi di notte non sarà comunque un problema.

Prestazioni sempre convincenti

Un tablet da meno di 200 euro può avere prestazioni soddisfacenti per una grande quantità di impieghi? Con CUBOT TAB 50 la risposta è si, visto che il produttore asiatico ha scelto componenti di fascia media che offrono prestazioni sempre adeguate. Non abbiamo mai osservato rallentamenti particolari, se non nella fase di caricamento di pagine web particolarmente complesse, ma l’esperienza generale è davvero convincente.

Il chipset MediaTek non ha mai mostrato il fianco, nemmeno con alcuni giochi impegnativi e la connessione, sia WiFi che cellulare, ci ha sempre consentito di guardare contenuti in streaming senza che si verificassero episodi di buffering o perdite di segnale.

Nel complesso dunque le prestazioni sono sempre in linea con le attese, l’apertura delle app è molto veloce, il multitasking è un’esperienza gradevole e in nessuna occasione abbiamo riscontrato rallentamenti nell’interfaccia, che beneficia indubbiamente dell’assenza di personalizzazioni o skin che finirebbero per appesantire il sistema.

In conclusione

CUBOT TAB 50 ci ha decisamente convinto, bello, elegante, performante e con un rapporto qualità prezzo davvero conveniente. È ideale per numerosi impieghi, da quello scolastico, dove con una tastiera esterna può sostituire in maniera egregia un notebook, a quello prettamente ludico, dove è all’altezza di qualsiasi smartphone offrendo il vantaggio di uno schermo decisamente ampio.

In questi giorni lo trovate in promozione su AliExpress a poco meno di 190 euro, spese di spedizione incluse, un prezzo a nostro avviso strepitoso se messo in rapporto alle prestazioni.