AGM Mobile è un brand specializzato in rugged phone, quella particolare serie di smartphone pensati per essere utilizzati in condizioni estreme, resistenti ad acqua, sporco, polvere e sollecitazioni in genere. In occasione di IFA 2023 la compagnia ha annunciato AGM Mobile Pad P1, il suo primo tablet. Si tratta di un modello rugged, anche se a un primo sguardo non ha assolutamente niente di diverso rispetto a un tablet “normale”.

Dopo averlo testato per circa un mese, e l’ho messo alla frusta con numerose applicazioni, è venuto il momento di scoprirlo nel dettaglio con la nostra recensione completa.

Caratteristiche tecniche

A differenza di molti tablet di fascia media, che utilizzano chip poco potenti, AGM Mobile Pad P1 utilizza un MediaTek Helio G99, decisamente performante in ogni situazione. Al suo fianco troviamo 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, che può essere ulteriormente espansa grazie allo slot microSD che accetta schede fino a 2 TB. Niente espansione virtuale della RAM, una scelta in controtendenza rispetto a buona parte dei brand cinesi, e devo dire che è una decisione intelligente e non votata al marketing, visto che le prestazioni restano più o meno immutate.

Lo schermo LCD ha una diagonale di 10,36 pollici con una risoluzione di 1200 x 2000 pixel, con una densità di 300 ppi. Il comparto fotografico include una singola fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e una frontale da 5 megapixel, ideale per le videochiamate.

Molto buona la connettività che include il supporto alle reti 4G (ma è presente anche una versione solo WiFi per risparmiare), WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.2, sistema di posizionamento con supporto a GPS, Beidou, GLONASS e Galileo, connettore USB Type-C e presa da 3,5 mm per le cuffie. Manca solo il supporto alla tecnologia NFC ma nel caso di un tablet è una mancanza alla quale si può tranquillamente soprassedere.

È possibile quindi scegliere tra la versione con al sola connettività WiFi e quella con supporto alle reti 4G, e per chi volesse un valido compagno per l’ufficio è possibile acquistare la variante che include una tastiera Bluetooth. La batteria da 7.000 mAh offre un’autonomia più che sufficiente per coprire una giornata lavorativa, anche molto impegnativa.

Da segnalare inoltre la certificazione IP68 e IP69K, che permettono al tablet di resistere a sporco, acqua e liquidi in generale ma anche alle condizioni più estreme. E per quanto riguarda la resistenza alle cadute? Ecco la soluzione intelligente di AGM Mobile, che ha permesso di avere un tablet così sottile e dalle linee tradizionali, senza tutte quelle protezioni pensate per tenere lo schermo al riparo dalle cadute più rovinose.

Una soluzione intelligente

AGM Mobile Pad P1 dispone dei classici sportellini in gomma per proteggere il connettore USB-C e quello da 3,5 mm ma anche il carrellino della SIM, così da evitare infiltrazioni di acqua. Per quanto riguarda la protezione dello schermo e più in generale il tablet, è presente in confezione una cover con gli angoli rinforzati, un profilo per proteggere la fotocamera e la copertura dello schermo divisa in tre parti, così da agire anche da supporto durante la visione di contenuti multimediali.

In questo modo il produttore afferma che il tablet è in grado di superare anche i requisiti imposti dallo standard MIL-STD-810H, pensato per gli usi militari. Si tratta di una soluzione davvero ingegnosa, che permette di avere un tablet snello e senza inutili protezioni quando viene utilizzato in casa o in ufficio, offrendo però una adeguata protezione in ogni ambiente.

Personalmente l’ho sempre utilizzato con la cover, visto che chiudendola il tablet si spegne, e non ho avuto alcun problema. La cover non è particolarmente ingombrante, non incrementa in modo significativo il peso né tantomeno le dimensioni, offrendo invece una miglior ergonomia.

Prestazioni impeccabili

Ho usato parecchio questo AGM Mobile Pad P1, complici anche un paio di settimane di ferie che mi hanno dato la possibilità di testarlo a fondo in numerosi campi. L’ho usato per guardare qualche serie TV, alcuni video su YouTube ma anche per giocare con alcuni titoli 3D più o meno impegnativi per la CPU. Non ho mai notato rallentamenti, grazie anche ad Android 13 presente in versione pressoché stock, senza bloatware e senza interfacce personalizzate ad appesantire il sistema.

Buono l’audio che pur senza essere particolarmente potente è comunque di qualità e permette di godersi senza problemi giochi, film e serie TV, ma anche di ascoltare musica mentre si lavora. La presenza di uno slot per la SIM è sicuramente un punto a favore di questo tablet, mi è bastato inserire una SIM e ho potuto utilizzarlo senza alcun problema anche fuori casa, con una ricezione nella media. Decisamente ottimo il fronte consumi, l’ho utilizzato in maniera molto pesante e sono sempre riuscito ad arrivare a sera, almeno nella modalità WiFi. I consumi crescono, ma solo leggermente utilizzando la SIM, spesso a causa di un segnale non troppo forte.

Si tratta insomma di un tablet che non teme confronti, almeno per quanto riguarda un uso normale, perfetto quindi come compagno per un ragazzo che va a scuola ma anche per chi lavora all’aperto e ha bisogno di un supporto in grado di resistere ai maltrattamenti e ad ambienti polverosi.

In conclusione

Ottimo debutto quindi per AGM Mobile, che con questo PAD P1 ha fatto centro. Ottime prestazioni, qualità costruttiva impeccabile, ben bilanciato su tutti i fronti e con un prezzo di vendita davvero niente male. In occasione del lancio poi è attivo uno sconto di 50 dollari su qualsiasi configurazione. Per questo si parte da 199 dollari per la versione WiFi per arrivare fino ai 289 dollari della versione con 4G e tastiera. Prezzi davvero niente male che potete trovare sullo store ufficiale di AGM.