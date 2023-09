A IFA 2023, la fiera dell’elettronica di consumo in corso di svolgimento a Berlino, AGM Mobile ha presentato AGM PAD P1, il suo primo rugged tablet dal look decisamente insolito. Niente protezioni esagerate in gomma e bordi spessi quanto piuttosto un dispositivo che a prima vista sembra un normalissimo tablet Android.

Dotato di certificazione IP68 e IP 69K, è in grado di superare anche i test MIL-STD-810H utilizzando il case protettivo fornito in dotazione, senza che dimensioni e peso ne debbano risentire esageratamente.

AGM PAD P1

Il nuovo tablet AGM PAD P1 è decisamente carrozzato sotto ogni punto di vista, pronto quindi a regalare tante soddisfazioni. Lo schermo LCD ha una diagonale da 10,36 pollici con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e una densità di 300 ppi. Sotto la scocca, come anticipato protetta da acqua e polvere come attestano le certificazioni IP68 e IP69K, trova posto un MediaTek Helio G99, chipset dotato di CPU octa core a 2,2 GHz e GPU Mali-G57 MC2, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria esterna, che può essere espansa con microSD fino a 2 TB.

Il comparto fotografico dispone di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e di una da 5 megapixel per selfie e videochiamate. La batteria da 7.000 mAh è supportata dalla ricarica rapida z 18 watt per ridurre i tempi di carica, che avviene tramite un connettore USB Type-C. Da segnalare i due speaker stereo, per una qualità audio di tutto rispetto, perfetti per gustarsi la propria musica preferita o un bel film.

Completo il sistema di posizionamento, con supporto a GPS, Beidou, GLONASS e Galileo, è presente anche un connettore da 3,5 millimetri per collegare le classiche cuffie con filo. Non manca il connettore per poter utilizzare una tastiera esterna, così da trasformare questo tablet in un vero e proprio dispositivo all in one.

Decisamente interessante il prezzo di vendita, che in Europa è di 299 euro, niente male se si considera la scheda tecnica ma soprattutto le certificazioni che vi permetteranno di utilizzarlo in qualsiasi ambiente e con qualsiasi condizione meteorologica. A seguire il link per l’acquisto su Amazon.

