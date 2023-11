CUBOT, uno dei principali produttori di rugged phone, ha da poco lanciato KingKong8 provando a reinterpretare la fascia bassa con alcune soluzioni che lo rendono decisamente interessante, soprattutto per chi si trova spesso all’aperto o utilizza lo smartphone per lavoro in ambienti particolari.

Nella parte superiore infatti è presente una torcia a doppio LED in grado di illuminare gli angoli bui delle stanze ma anche di aiutarvi nelle passeggiate notturne, in mezzo alla natura o nelle strade meno illuminate delle vostre città. Lo abbiamo messo alla prova e oggi è venuto il momento di parlarvene in maniera dettagliata nella nostra recensione completa.

Prestazioni soddisfacenti

La scheda tecnica non è niente di straordinario, eppur CUBOT KingKong 8 non delude dal punto di vista delle prestazioni. Ad affiancare un chipset più o meno sconosciuto come il MediaTek MT8788V troviamo 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Seguendo un trend ormai consolidato è possibile raddoppiare la RAM sfruttando ma memoria virtuale, anche se le prestazioni non cambiano in maniera drastica. È possibile notare una maggiore reattività nel multitasking ma al di là di questo le prestazioni cambiano davvero poco. Buona la possibilità di espandere ulteriormente la memoria utilizzando microSD fino a 1 TB, anche se riempire lo spazio interno richiede comunque un buon impegno.

Molto bene anche il lato connettività, con una buona ricezione cellulare in 4G ma soprattutto con la presenza della tecnologia NFC, che abbiamo usato per pagare in numerosi negozi, senza che si sia mai verificato alcun problema, attraverso Google Pay. Di buona fattura anche la parte dedicata al posizionamento, con il supporto ai satelliti Galileo che rende ancora più utile questo dispositivo. Anche in mezzo a un bosco decisamente fitto KingKong 8 non ha avuto difficoltà a trovare la posizione corretta e a indicarci la strada per tornare a casa, senza esitazioni.

Buono il comparto fotografico, ma il prezzo contenuto ha di fatto limitato le scelte a disposizione di CUBOT, che ha optato per un sensore principale da 48 megapixel affiancato da un sensore da 2 megapixel per le macro e da un sensore fotosensibile da 0,3 megapixel. Gli scatti non sono male, soprattutto per un uso social, ma è evidente che si tratta di sensori ormai datati che non possono competere con quelli di ultima generazione.

Quando la luce cala i dettagli tendono a impastarsi, come nelle prime due immagini, e non è sempre facile ottenere scatti puliti, anche a causa del rumore ben visibile negli scatti più scuri. Nel complesso però, vista la fascia di prezzo, si tratta di prestazioni più che adeguate, anche pensando a un utilizzo in ambienti di lavoro più o meno illuminati. Buone le macro, nonostante un sensore da solo 2 megapixel i dettagli si vedono bene e i colori sono riprodotti in maniera fedele.

Molto convincente anche lo schermo, nonostante la risoluzione HD+ (720 x 1600) possa far pensare a immagini non proprio definite, vista la diagonale da 6,53 pollici. I colori sono riprodotti in maniera più che sufficiente e la luminosità massima è nella media, creando qualche difficoltà solamente sotto la luce diretta del sole. Nel complesso però è un pannello di buona qualità, ancora una volta considerando il valore del dispositivo.

Ottima autonomia

Uno dei punti cardine dei rugged phone è da sempre l’autonomia: sono infatti dispositivi pensati per essere usati in ambienti operativi, dove magari non è possibile ricaricare facilmente la batteria, o in attività all’aperto, come escursioni più o meno impegnative. CUBOT KingKong 8 non delude sotto questo punto di vista, grazie a una batteria da 10.600 mAh con ricarica a 18 watt, non resterete mai a piedi.



In standby i consumi sono davvero ridotti, anche con SIM e WiFi attivi, ed è possibile “scordarsi” dello smartphone per più di una settimana senza doverlo utilizzare. Con un utilizzo classico, che include qualche telefonata, messaggi WhatsApp, navigazione web, video e musica, uso dei social e circa 30 minuti di GPS al giorno, abbiamo sempre coperto almeno 3 giornate intere prima di dover ricorrere alla ricarica.

Esagerando con l’utilizzo è comunque possibile raggiungere senza particolari accorgimenti i due giorni, con più di 15 ore di schermo acceso, anche se ovviamente si tratta di un valore che può cambiare in base alle applicazioni utilizzate. In linea di massima comunque l’autonomia è sempre ottima, e anche quando il segnale mobile non è particolarmente forte i consumi non crescono mai in modo critico.

Due giorni, anche in mezzo alle valli più sperdute, riuscirete sempre a portarli a casa, a meno che ovviamente non li passiate tutto il giorno con GPS e schermo sempre attivo.

La peculiarità

La funzione più interessante di CUBOT KingKong 8 è indubbiamente la torcia, che si avvale di due grandi LED in grado di raggiungere i 5.000 lumen, un dato decisamente ragguardevole che permette di illuminare a giorno l’area verso cui viene puntata. Ottimo quindi se vi trovate a percorrere strade prive di illuminazione pubblica, se vi trovate di notte in mezzo alla natura ma anche se dovete illuminare un angolo buio di una stanza dove state lavorando.

L’attivazione avviene con una pressione prolungata del tasto dedicato, posto sul lato destro dello smartphone vicino al tasto di accensione/sblocco. Per evitare accensioni accidentali, soprattutto quando il telefono è in tasca, è necessario tenere premuto il tasto per almeno due secondi, mentre per lo spegnimento basta un tocco singolo.

Merita una nota anche la scelta del sistema operativo. CUBOT ha utilizzato Android 13 senza alcuna personalizzazione, evitando quindi di sovraccaricare lo smartphone con bloatware e applicazioni che spesso si rivelano inutili, lasciando all’utente la libertà di installare le applicazioni necessarie al proprio lavoro.

In conclusione

Per il prezzo a cui viene proposto, circa 140 euro su AliExpress, CUBOT KingKong 8 è uno smartphone da comprare senza farsi troppe domande, soprattutto se state cercando un telefono solido, robusto, con un’ottima autonomia e con delle prestazioni sempre adeguate. Dovete ovviamente mettere in conto ingombri e peso non certo indifferenti, ma è una caratteristica comune a questa tipologia di prodotti. Per maggiori dettagli potete consultare il sito ufficiale del produttore.