Xiaomi ha annunciato ufficialmente un nuovo ramo della sua interfaccia Android personalizzata creato appositamente per sfruttare pienamente i display dei tablet. MIUI 13 Pad punta su una serie di ottimizzazioni progettate per migliorare l’esperienza con molte delle app Android quando vengono utilizzate su uno schermo più grande come quello dei tablet, tornati in voga con l’avvento della pandemia.

MIUI 13 Pad sfrutterà al massimo gli schermi più grandi

Ieri il CEO dell’azienda Lei Jun ha rivelato con entusiasmo MIUI 13 Pad affermando che sarà in grado di offrire un’esperienza multitasking nettamente superiore, consentendo ad almeno due app di essere ben visibili contemporaneamente, inoltre la nuova interfaccia è già stata adattata per sfruttare al meglio gli schermi dei tablet con 3000 applicazioni Android.

Probabilmente ci saranno anche altre ottimizzazioni e funzionalità specifiche per i tablet, ma per scoprirle dovremo aspettare fino a domani, quando Xiaomi terrà l’importante evento di lancio di fine anno in cui l’azienda presenterà numerosi nuovi prodotti, oltre a MIUI 13 e MIUI 13 Pad, tra cui lo smartphone di punta Xiaomi 12, lo smartwatch Xiaomi Watch S1 e le cuffie Xiaomi Buds 3.

L’aggiornamento MIUI 13 introduce una serie di nuove funzionalità per gli smartphone Xiaomi, ma dà priorità alla fluidità e alla privacy, tuttavia sono state apportate alcune modifiche significative, inclusi widget completamente rielaborati per le app di sistema.

