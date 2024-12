Potremmo dire che Nubia ha compiuto un anno da quando è tornata sul mercato del Vecchio Continente a spron battuto, con prodotti veramente convincenti e apprezzati tanto dalla critica quanto dagli utenti. Oggi vi parliamo dell’ultimo top di gamma Nubia Z70 Ultra, un prodotto maturo che si arriva nel segno della continuità di design dai precedenti modelli, ma migliora a 360 gradi quasi su tutto, dal software, al display, passando per una scheda tecnica completissima.

Scopriamo tutte le caratteristiche di Nubia Z70 Ultra nella nostra recensione.

Video recensione di Nubia Z70 Ultra

Design e qualità costruttiva

Il design è probabilmente l’aspetto che meglio racconta la maturità che ha raggiunto Nubia con i suoi smartphone. Negli ultimi 12 mesi abbiamo visto un’evoluzione lenta ma continua del tratto stilistico, che ha portato ad uno Z70 Ultra raffinato e curato in ogni particolare. Rispetto al passato il device è stato ammorbidito negli spigoli, alleggerito nonostante una batteria più grande e armonizzato nella parte posteriore, con un gruppo ottico che la fa ancora da padrone ma trova finalmente una giusta proporzione tra i vari elementi. Questo processo di ottimizzazione estetico e funzionale, rende l’ergonomia sensibilmente migliore rispetto allo Z60 Ultra, nascondendo bene le dimensioni seppur generose del device ((164.3 x 77.1 x 8.6 mm).

Il telaio in alluminio ospita diversi elementi particolari: uno slider a due posizioni programmabile (di default attiva la fotocamera in modalità street photography), un tasto rapido per scattare foto a doppia corsa, per AF e scatto, bilanciere del volume e pulsante di accensione nell’iconico colore rosso.

Ottima la qualità percepita, impreziosita poi dalla certificazione IP68/IP69 contro acqua, polvere e getti di vapore fino a 80 °C.

Display

Ruba la scena uno splendido display da 6,85″ con risoluzione 1,5K, ma soprattuto con cornici ridotte all’osso e fotocamera nascosta sotto il pannello AMOLED. Spettacolare, immersivo, fighissimo se ci passate il termine: l’effetto scenografico è assicurato e vi ritroverete spesso a guardarlo compiacendovi dell’acquisto, garantito.

Dal punto di vista tecnico parliamo di un pannello a 144 Hz non LTPO con luminosità di picco di 2000 nits e supporto HDR10. La protezione è invece affidata ad un Longxi Glass 2, che migliora del 100% la resistenza a graffi e cadute del precedente modello montato su Z60 Ultra.

La fotocamera sotto il display è stata aggiornata, Nubia dichiara di aver migliorato la resa sotto tutti i punti di vista, rendendola contestualmente ancor più invisibile. La casa cinese ha ormai accumulato esperienza con le fotocamere UDC e in effetti possiamo dirvi che foto e video, per quanto non paragonabili ad una fotocamera tradizionale, sono migliori. A stupire ancor di più è però l’integrazione con il display principale (sopra alla fotocamera c’è un secondo minuscolo schermo), veramente perfetta.

Hardware e prestazioni

A bordo di Nubia Z70 Ultra troviamo una scheda tecnica da vero top, la piattaforma hardware è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, nuovo SoC top di gamma dell’azienda americana, che si porta dietro anche il meglio in fatto di connettività 5G, WiFi 7 e Bluetooth 5.4. La memoria RAM installata può essere di 12, 16 o 24 GB LPDDR5X, mentre lo spazio di archiviazione parte da 256 GB, poi 512 GB e 1 TB, sempre UFS 4.0. Non mancano tutti i sensori del caso, accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore di luminosità fisico e lettore di impronte digitali ottico sotto il display.

Per quanto riguarda l’utilizzo quotidiano non abbiamo riscontrato problemi o malfunzionamenti, la ricezione del segnale è buona, WiFi e Bluetooth sono affidabili e hanno un’ottima portata, anche quando si impugna lo smartphone in orizzontale, magari giocando. Peccato invece per l’assenza del supporto eSIM, ormai sempre più uno standard utilizzato e utile specialmente si viaggia molto all’estero.

Le prestazioni sono eccellenti, lo Snapdragon 8 Elite si conferma una vera potenza, capace al contempo di gestire magnificamente i consumi. Nelle operazioni quotidiane lo smartphone non si surriscalda e mantiene sempre delle performance solide, massima fluidità e reattività per ogni tipo di operazione. Il gaming è piacevolissimo, anche perché Nubia ha mantenuto anche per lo Z70 Ultra la suite di gioco Game Space (anche se è un po’ nascosta e si attiva solo nei giochi), che permette di gestire in modo preciso l’hardware a disposizione, oltre a poter disporre di moltissime funzionalità software dedicate.

Funzionalità

Nubia ha recentemente rilasciato Nebula AIOS, basato su Android 15, il supporto software dichiarato è però piuttosto ridotto, con un solo aggiornamento principale e 3 anni di patch di sicurezza. Nonostante il cambio di nome, le novità introdotte non sono moltissime e rimangono ancora alcune traduzioni imprecise e qualche funzionalità nascosta, come il Game Space di cui vi abbiamo già detto, che è presente ma manca una scorciatoia per avviarlo.

Tra le nuove funzioni, troviamo la traduzione e trascrizione automatica delle chiamate con AI, una sidebar richiamabile con uno swipe che consente di aprire le app in finestra flottante o a schermo diviso, la possibilità di programmare lo slider per diverse funzioni (l’utilizzo come slider per la modalità silenziosa risulta particolarmente utile), la duplicazione delle app social e alcune gesture aggiuntive. Le opzioni di personalizzazione includono le classiche modifiche a lock screen, home screen, always-on display, caratteri, sfondi e icone.

Nella home screen, uno swipe verso destra attiva “z board”, una sorta di Google Discover con contenuti di dubbia qualità, app consigliate e giochi. Si può disattivare ma sarebbe bello che Nubia offrisse la possibilità di scegliere tra “Z board” e Google Discover, certamente più adatto al pubblico occidentale. L’app fotocamera offre tantissime modalità creative, vi elenchiamo giusto le più interessanti: cielo stellato, foto alla luna, filtro ND simulato, scie di luce, panorama, time lapse, macro, documento, multi camera, multi esposizione, effetti vari. C’è poi la modalità semi-automatica Street Photography (tradotto con “Via”), la modalità “Pro”.

In generale l’esperienza software è molto vicina ad Android Stock, facile e intuitiva da utilizzare, praticamente senza applicazioni preinstallate ad eccezione della suite di Google.

Batteria e autonomia

A bordo di Nubia Z70 Ultra c’è un’enorme batteria da 6150 mAh che garantisce un’autonomia di 2 giorni pieni con circa 8 ore di display attivo. Un ottimo risultato che lascia estremamente tranquilli anche nelle giornate più stressanti. La ricarica avviene a 80 Watt con cavo e l’alimentatore rapido è fornito in confezione, non è invece supportata la ricarica wireless.

Comparto fotografico

La novità principale dello Z70 Ultra è un obiettivo da 35 mm con apertura variabile F/1.6 – F/4.0 per la fotocamera principale, il sensore invece rimane da 50 MP 1/1.56″ Sony IMX906 che abbiamo conosciuto sul Z60 Ultra Leading Version, dallo stesso modello viene ripreso il sensore da 64 MP abbinato ad un teleobiettivo periscopico da 70 mm equivalenti (2x) con OIS, la ultrawide invece perde qualcosa, passando da un sensore 1/1.55″ ad uno da 1/2.88″ (sensibilmente più piccolo), si perde anche la stabilizzazione ottica ma il FOV si allarga a 122 gradi.

A livello fotografico la caratteristica principale rimane la focale da 35 mm, un po’ più ravvicinata rispetto a ciò che siamo abituati a trovare sugli smartphone, solitamente dotati di una 24 mm, e per questo dotata di una prospettiva più naturale. Perfetta per i ritratti, luminosa e capace di dare delle soddisfazioni quando si prende un po’ la mano con la lunghezza focale. Il software ‘abbiamo trovato un po’ più invasivo rispetto al passato, c’è infatti una nuova funzione di AI un po’ nascosta che va a lavorare molto le immagini, si può però disattivare per tornare ad un look più neutro.

La ultrawide purtroppo è peggiorata dai modelli precedenti, il FOV più ampio aggiunge ulteriore distorsione e non è così utile, si è poi persa sensibilità e la stabilizzazione ottica, due caratteristiche che avevamo molto apprezzato sul Nubia Z60 Ultra Leading Version. Le foto rimangono comunque utilizzabili con buona luce e per realizzare discrete macro. Il teleobiettivo invece è una conferma di qualità, lo preferiremmo un po’ più spinto considerando già la presenza della 35 mm, ma in termini di luminosità e pulizia ci siamo.

Fotocamera frontale migliorata ma ancora condizionata fortemente dalla tecnologia UDC (under display camera), in particolare quando le fonti di luce posteriori al soggetto vanno a creare riflessi e flare all’interno della scena. Va bene per qualche selfie e per le videochiamate, ma non aspettatevi grandi cose.

I video sono di ottima qualità, si può arrivare fino alla risoluzione 8K, oppure 4K a 60 fps. Sono ben stabilizzati, l’autofocus è veloce e preciso e ci è piaciuta anche la color science. Unico neo, non è possibile passare da una fotocamera all’altra dopo aver avviato la registrazione.

Previous Next Fullscreen

In conclusione

Siamo alle battute finali della recensione di Nubia Z70 Ultra, proposto a partire da 749 Euro per la versione base 12+256 GB, si sale a 849 Euro per la 16+512 GB per arrivare ai 969 Euro della 24GB+1TB. Fino al 24 dicembre è poi disponibile un ulteriore sconto di 30 Euro sul sito ufficiale, con il codice SAVE30.

Prezzi decisamente interessanti per un prodotto completo, curato e affidabile per l’utilizzo di ogni giorno, con una particolare predilezione per contenuti multimediali e gaming. Per Nubia i margini di miglioramento ci sono, hanno dimostrato di saper realizzare ottimi telefoni, ma ora ci aspettiamo qualcosa in più sul supporto software e magari un comparto fotografico un po’ più spinto. I tempi sono maturi per un bel camera phone targato Nubia.

Codice sconto 30 Euro: SAVE30

Acquista Nubia Z70 Ultra al miglior prezzo sul sito ufficiale.

Pro: Design curato



Prestazioni e scheda tecnica



Foto ritrattistiche



Autonomia Contro: Fotocamera ultrawide sottotono



Assenza ricarica wireless



Supporto software risicato