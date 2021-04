Oltre ai due nuovi smartphone 5G e al level-entry, HMD Global ha presentato Nokia G10 e Nokia G20. Il primo è pensato per essere utilizzato da tutti i membri della famiglia, per intrattenere al tempo stesso i più piccoli e i più grandi. Il secondo, invece, è uno smartphone pensato per un’utenza più giovane e creativa, che desidera avere nelle tasche uno smartphone per catturare qualsiasi momento della propria giornata.

Caratteristiche e prezzi di Nokia G10

Nokia G10 è disponibile nelle colorazioni Night e Dusk e dispone di un grande display da 6,5 pollici con funzione Brightness Boost per offrire una perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Lo schermo presenta un notch dal taglio a goccia per ospitare la fotocamera da 8 MP. Lo smartphone è alimentato da un processore MediaTek G25 accompagnato da 3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile con microSD fino a 512 GB. Insomma, quanto basta per far girare correttamente applicazioni per lo streaming video, i Social e qualche giochino per intrattenere i più piccoli.

Nokia G10 presenta una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP, accompagnato da una lente Macro da 2 MP e da un sensore di profondità da 2 MP. Supporta la modalità notturna, per scattare immagini più nitide e luminose anche in condizioni di scarsa luminosità, e la modalità ritratto. Lo smartphone è poi dotato di un pulsante dedicato all’attivazione di Google Assistant, lettore di impronte digitali montato lateralmente, Bluetooth 5.0 e una batteria da 5.050 mAh che garantisce più giorni di utilizzo con una singola ricarica.

A bordo di Nokia G10 c’è la più recente versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, Android 11, e l’azienda promette due anni di aggiornamenti per offrire sempre le ultime e più innovative funzionalità.

Nokia G10 sarà disponibile alla fine di aprile nelle configurazioni 3/32 GB e 4/64 GB con prezzi a partire da 149 euro. Ulteriori informazioni verranno comunicate nelle prossime settimane.

Caratteristiche e prezzi di Nokia G20

Nokia G20 presenta una scheda tecnica leggermente migliorata, anche se il pannello sembra essere lo stesso: un’unità da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e funzione Brightness Boost. Sotto la sua scocca gira, però, un SoC più aggiornato, ovvero il MediaTek G35, ma lo smartphone è disponibile nella sola configurazione con 4 GB di RAM (e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile con microSD fino a 512 GB).

Anche il comparto fotografico sembra essere leggermente più prestante. Del resto, questo è uno smartphone pensato per “raccontare la tua storia senza fermarti mai”. In altre parole, per permettere ai più giovani, o comunque a un’utenza che fa ampio uso dei Social, di scattare tante foto e registrare tanti video da condividere poi sui propri profili, cercando però di garantire una lunga autonomia. Abbiamo, infatti, una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP accompagnato da una ultra-grandangolare da 5 MP, una lente macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP, con supporto alla modalità notturna, modalità ritratto e audio OZO per i video. La fotocamera frontale per selfie, invece, è da 8 MP.

Nokia G20 presenta poi un pulsante dedicato all’attivazione di Google Assistant, lettore di impronte digitali laterale, Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm, USB-C e una grande batteria da 5.050 mAh. Infine, anche questo smartphone arriva sul mercato con Android 11 e la promessa di aggiornare il sistema per i successivi due anni.

Nokia G20 sarà disponibile a partire da giugno nelle colorazioni Night e Glacier e nelle configurazioni 4/64 GB e 4/128 GB con prezzi a partire da 179 euro. Ulteriori dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane.