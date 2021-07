Al giorno d’oggi Google Calendar rappresenta uno strumento essenziale per annotare promemoria, appuntamenti e calendari. La semplicità d’uso e la sua versatilità rendono l’app di Google adatta a un pubblico vastissimo: dai ragazzi più giovani agli uomini e alle donne in carriera, tutti sono in grado di usarla, ognuno per esigenze diverse. Con questo articolo vogliamo spiegarti come condividere il calendario Google con altre persone, azione questa che potrebbe tornarti utile in diverse occasioni.

Importante: prima di condividere Google Calendar con una o più persone, assicurati di selezionare contatti fidati e valutare con cura gli elementi che vuoi rendere accessibili. Infatti, una volta che hai concesso l’autorizzazione a un utente, egli potrà a proprio piacimento creare e modificare eventi, condividere a sua volta il calendario con altri, rispondere agli inviti al tuo posto, e perfino cancellare il calendario.

Come condividere Google Calendar con altri

Ecco la procedura da seguire per condividere il calendario di Google con altri utenti:

Collegati a Google Calendar da computer (a questo link) Individua la sezione “I miei calendari” nel menu laterale di sinistra e seleziona uno o più calendari che vuoi condividere (di default sono tutti già selezionati) Sposta il cursore del mouse sopra il calendario scelto, quindi clicca sull’icona dei tre puntini e scegli “Impostazioni e condivisione” Scorri in basso fino a individuare la sezione “Condividi con persone specifiche”, dopodiché clicca sul bottone “Aggiungi persone” Digita l’indirizzo email del contatto con cui vuoi condividere il calendario Pigia sull’icona Freccia giù (⌵) sotto il tab “Autorizzazioni” e scegli le impostazioni di autorizzazione (di default è attivo “Vedi tutti i dettagli dell’evento”) Clicca sul tasto “Invia” per spedire all’indirizzo di posta elettronica indicato il link di conferma della condivisione del calendario L’utente per poter aggiungere il tuo calendario al suo elenco deve cliccare sul link di conferma ricevuto via email

Come condividere Google Calendar con tutti

Illustriamo ora i passaggi per condividere il calendario Google con chiunque abbia accesso a una connessione Internet nel mondo:

Accedi a Google Calendar da computer (clicca qui) Dalla sezione “I miei calendari” scegli il calendario che vuoi condividere Sposta il cursore del mouse sopra il calendario desiderato, clicca sull’icona dei tre puntini e seleziona “Impostazioni e condivisione” Scorri in basso nella nuova schermata che si apre fino a individuare la sezione “Autorizzazione di accesso”, dopodiché aggiungi un segno di spunta accanto alla voce “Rendi disponibile pubblicamente” e pigia su “OK” per confermare Seleziona le impostazioni di autorizzazione tramite il menu a tendina accanto (di default è impostato il livello “vedere tutti i dettagli dell’evento”) Clicca sul bottone “Ottieni link condivisibile” per acquisire il link attraverso cui gli utenti che lo conosceranno potranno accedere al calendario

Importante: anche chi non ha Google Calendar potrà consultare il tuo calendario.

Come condividere un appuntamento con Google Calendar

Chiudiamo il nostro approfondimento con la procedura per condividere un evento con Google Calendar:

Apri Google Calendar da computer (link) o smartphone tramite app Clicca su + Crea in alto a sinistra per creare un evento Digita il nome del titolo dell’appuntamento, quindi seleziona giorno e orario Pigia su “Aggiungi invitati” e digita gli indirizzi email o i nomi dei contatti con cui desideri condividere l’evento Clicca sul tasto “Salva” per memorizzare con successo l’evento nel tuo calendario

Nota: non è possibile condividere un promemoria con Google Calendar, nemmeno un’attività, ma solo un evento. Infatti, quando si prova a creare o modificare un vecchio promemoria le funzioni disponibili sono limitate all’aggiunta del titolo e all’impostazione di data e orario.

Importante: a differenza delle procedure descritte in precedenza, la condivisione di un evento può essere effettuata anche tramite l’app Google Calendar per dispositivi mobili.

