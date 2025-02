Tra i recenti top di gamma, due dei più interessanti sono senza dubbio OPPO Find X8 Pro e OnePlus 13, il primo arrivato addirittura sul finire dello scorso anno, anticipando i tempi rispetto ai diretti competitor, mentre il secondo ha inaugurato il 2025 alla grande. Sono parte della stessa famiglia: OPPO e OnePlus infatti dal 2021 sono ufficialmente sotto la stessa ala e per questo si assomigliano in tantissimi aspetti.

Posto che si tratta di due splendidi prodotti, ci sono comunque alcune differenze significative che possono orientare la scelta verso uno dei due, in questo confronto tra OPPO Find X8 Pro e OnePlus 13 analizziamo ogni aspetto dei due smartphone e proviamo a consigliarvi quello giusto in base alle vostre esigenze.

Video confronto tra OPPO Find X8 Pro e OnePlus 13

Perché scegliere OnePlus 13

La cifra principale di OnePlus 13 è ancora una volta la scheda tecnica. OnePlus da tradizione si fonda sul proporre smartphone con una carte di identità completa di tutto il meglio a disposizione sul mercato, prestazioni da riferimento e zero compromessi tecnici. È così anche per OnePlus 13, che con Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.1 ha tutto quel che serve per regalare un sorriso agli smanettoni. Aggiungiamo un lettore di impronte ultrasonico, batteria da 6000 mAh al silicio carbonio, ricarica ultra veloce a 100 Watt con cavo e 50 Watt wireless, l’unico schermo LTPO 4.1 sul mercato con 4500 nits di picco, speaker stereo e un software super ottimizzato ed avrete un capolavoro di reattività e velocità, perfetto per giocare, instancabile e sempre pronto ad ogni richiesta. Perché non sceglierlo? Il prezzo è elevato e finite le promo di lancio non si è schiodato da un listino impegnativo, a differenza dell’OPPO Find X8 Pro, che invece è sceso parecchio.

Perché scegliere OPPO Find X8 Pro

Da scegliere per la completezza. È un grosso problema, Find X8 Pro, per tutti gli altri competitor, perché mette assieme veramente tutto il necessario per un top di gamma, ad un prezzo più che interessante e senza compromessi sulla qualità. Il suo SoC Dimensity 9400 di Mediatek è stato una rivelazione, per alcuni aspetti addirittura superiore allo Snapdragon 8 Elite, il comparto fotografico è così versatile e completo da non temere rivali anche tra i nomi grossi (S25 Ultra per dirne uno), ha un’autonomia strepitosa che non si era mai vista su un flagship, è costruito bene, ha un bellissimo display, ottima ricezione e un software ben fatto e aggiornato per 5 anni (6 per le patch di sicurezza), a meno di 1000 Euro in questo momento è dura trovare di meglio, se non magari con super promozioni di pochi giorni, lui invece ha avuto una discesa graduale del prezzo. È stato un ritorno in grande stile per OPPO dopo un paio d’anni di assenza dal mercato europeo e l’azienda ha ricordato a tutti che fa sul serio.