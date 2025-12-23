C’è sempre stato un preconcetto difficile da scalfire quando si parla di tablet Android. Una sorta di eredità culturale nata negli anni in cui questi dispositivi erano poco più che schermi comodi per guardare YouTube e scorrere social. Eppure, mentre il mondo mobile correva in avanti, quella percezione è rimasta immobile, come se la categoria fosse condannata a non crescere mai davvero.

Poi succede che arriva un prodotto come il Lenovo Idea Tab Plus, e all’improvviso quel vecchio schema inizia a scricchiolare. Lo si prende in mano pensando al solito tablet “onesto”, pensato per l’intrattenimento, e invece si scopre che può diventare molto altro. Con tastiera e penna cambia postura, cambia linguaggio, e con la modalità desktop inizia a ragionare come un piccolo notebook travestito da dispositivo economico.

È questo il punto che vale la pena mettere a fuoco: oggi un tablet ben progettato può giocare in un campionato completamente diverso. Non è più un sostituto accessibile del nulla, ma un oggetto capace di accompagnare studio, produttività leggera, creatività e perfino parte del lavoro quotidiano.

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Tanto concreto: ecco com’è fatto il Lenovo Idea Tab Plus

Il Lenovo Idea Tab Plus si presenta come un tablet costruito con un approccio funzionale, pensato per essere leggero e facile da gestire nel quotidiano. Con un peso di 530 grammi e uno spessore che parte da 6,29 mm, rimane maneggevole anche quando lo si usa a lungo o lo si sposta continuamente tra casa, lavoro e studio.

Il display è uno degli elementi più concreti della proposta: un pannello 2.5K da 12,1 pollici, con copertura DCI-P3 al 96% e refresh rate a 90 Hz, un dettaglio che fa la differenza nella scorrevolezza dell’interfaccia e nella lettura. La luminosità fino a 800 nit permette di usarlo anche in ambienti più esposti, senza dover cercare continuamente zone d’ombra.

Dal punto di vista hardware, il tablet adotta il MediaTek Dimensity 6400, un processore octa-core adeguato a gestire multitasking, streaming, navigazione e buona parte delle applicazioni più diffuse. Non punta a prestazioni da top di gamma, ma l’insieme è coerente con la fascia di prezzo, anche grazie ai 8 GB di RAM e ai 256 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD.

La parte audio include quattro altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos, una scelta che migliora la chiarezza in videochiamata e rende più gradevole la riproduzione di contenuti multimediali. C’è anche il supporto all’audio wireless ad alta risoluzione, utile se si utilizzano cuffie Bluetooth più moderne.

La dotazione di porte e connettività è essenziale ma adeguata: USB-C, slot microSD e connettore pogo-pin per la tastiera Folio. Sul fronte wireless ci sono Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e i sistemi di localizzazione GPS, Glonass e Galileo. Le videocamere, una 8 MP frontale e una 13 MP posteriore, coprono le necessità più comuni, mentre per lo sblocco è disponibile il riconoscimento facciale.

Il supporto alla penna Lenovo Tab Pen Plus e alla tastiera Folio consente di trasformarlo facilmente in un dispositivo più votato alla produttività. La batteria da 10200 mAh, compatibile con ricarica rapida a 45 W, aiuta a mantenere una buona autonomia anche con giornate di utilizzo vario.

Un tablet che si adatta facilmente alla giornata

Nell’uso di tutti i giorni il Lenovo Idea Tab Plus si inserisce con naturalezza in contesti molto diversi tra loro. Per la visione dei contenuti è immediato e comodo: serie TV, video su YouTube, streaming sportivo o semplicemente qualche clip sui social trovano spazio su uno schermo ampio che invita a consumare contenuti senza dover cambiare spesso posizione o orientamento. È il tablet che si appoggia sul tavolo della cucina o sul divano e fa il suo lavoro senza richiedere attenzioni particolari.

In ambito studio, il formato più grande aiuta a gestire materiali diversi nello stesso momento. Si può tenere aperto un PDF, consultare una pagina web per approfondimenti e passare rapidamente agli appunti salvati sul cloud. Le funzioni di schermo diviso permettono di leggere e prendere note digitali nello stesso spazio, riducendo il bisogno di continui passaggi tra applicazioni. Per chi segue lezioni online o corsi registrati, diventa semplice tenere sotto controllo slide, video e chat contemporaneamente.

Anche nel lavoro leggero il comportamento è coerente. Il controllo delle e-mail, la lettura e revisione di documenti, la consultazione di presentazioni o fogli di calcolo semplici avvengono in modo fluido. Durante una giornata fuori casa è un supporto pratico per rispondere a messaggi di lavoro, verificare informazioni o partecipare a una riunione senza dover necessariamente accendere un computer.

Il multitasking è uno degli aspetti più utili nella pratica. Le app in split screen e le finestre flottanti permettono di confrontare dati, compilare moduli mentre si consulta una guida o rispondere a messaggi senza interrompere ciò che si sta facendo. In questo senso il display più ampio offre un vantaggio concreto rispetto a uno smartphone, soprattutto quando le attività iniziano a sovrapporsi.

L'importanza di Smart Connect Un tassello che contribuisce a rendere l’esperienza più continua è Smart Connect, la piattaforma Lenovo pensata per unificare tablet, smartphone Android e PC Windows in un unico flusso di lavoro. L’idea di fondo è semplice ma efficace: ridurre al minimo i passaggi tra dispositivi. File, appunti e contenuti possono essere trascinati e condivisi in modo immediato, senza ricorrere a mail o servizi esterni, mentre la ricerca multi-dispositivo permette di trovare documenti e informazioni indipendentemente da dove siano stati salvati. Nella pratica significa iniziare un’attività sullo smartphone, proseguirla sul tablet e rifinirla sul notebook senza interruzioni, con un’integrazione che lavora in sottofondo e rende il tablet parte attiva di un ecosistema più ampio, non un dispositivo isolato.

Ci sono poi gli utilizzi più quotidiani e informali, quelli che spesso fanno la differenza. In cucina per seguire una ricetta, in viaggio per consultare mappe e prenotazioni, sul comodino per leggere articoli lunghi o documenti senza affaticare troppo la vista. È un dispositivo che si presta a essere usato in modo continuo, spostandosi facilmente da un ambiente all’altro.

Quando il tablet cambia passo entra in gioco la produttività avanzata

Quando si entra nell’ambito della produttività più strutturata, il Lenovo Idea Tab Plus mostra un approccio più maturo rispetto a molti tablet Android della stessa fascia. Già nelle operazioni quotidiane torna utile lo sblocco facciale, che non è tridimensionale ma risulta comunque rapido e comodo su un dispositivo di grandi dimensioni, soprattutto quando lo si utilizza spesso appoggiato su una scrivania o su un tavolo.

Il vero salto di qualità, però, arriva dalle funzioni software dedicate alla gestione delle applicazioni. All’interno delle impostazioni Lenovo è presente una sezione chiamata One Vision, che diventa il punto di controllo di tutte le modalità operative del tablet. Da qui si gestiscono finestre flottanti, schermo diviso e comportamenti delle app, con un livello di personalizzazione superiore alla media. Le applicazioni possono essere aperte rapidamente in finestra, affiancate in split screen o ridimensionate in base alle proprie esigenze, rendendo molto più efficiente il lavoro su più attività contemporaneamente.

L’interfaccia introduce anche un menu stile notebook accessibile tramite i tre puntini in alto nelle app. Da qui è possibile passare velocemente alla visualizzazione a schermo intero, chiudere l’applicazione, oppure attivare direttamente la modalità finestra o split screen. È un dettaglio che nella pratica riduce i passaggi e rende l’esperienza più simile a quella di un computer, soprattutto quando si lavora con più applicazioni aperte.

Con l’uso della penna entrano in gioco ulteriori strumenti avanzati. È possibile sfruttare il Circle to Search di Google, che consente di cerchiare un elemento sullo schermo e avviare una ricerca intelligente basata su Google Lens. Gli screenshot diventano interattivi, modificabili al volo, con la possibilità di scrivere direttamente sopra, evidenziare parti importanti o creare note rapide senza dover aprire applicazioni dedicate. La penna può essere usata anche come puntatore durante le presentazioni, una funzione semplice ma pratica in contesti di studio o lavoro. Chiaramente può anche essere un ottimo modo per iniziare a disegnare in digitale ed entrare nel mondo creativo senza spendere troppo.

Tra le funzioni più utili c’è anche la lente di ingrandimento, che permette di zoomare porzioni specifiche dello schermo con precisione, e la protezione dai tocchi accidentali, fondamentale quando si scrive o si interagisce a lungo con il display. La scrittura manuale è ben supportata, con riconoscimento della lingua italiana disponibile tramite pacchetto aggiuntivo, consentendo di scrivere a mano e ottenere testo digitale in modo naturale. Interessante anche il supporto alle air gesture, che permette di selezionare elementi avvicinando la penna al display senza toccarlo, una funzione che torna comoda in molte situazioni operative.

L’altro accessorio che incide in modo diretto sulla produttività è la tastiera fisica. Oltre a rendere la scrittura più rapida, permette di sfruttare scorciatoie e macro, migliorando la gestione delle applicazioni. Collegandola, è possibile attivare automaticamente la modalità PC, che trasforma l’interfaccia con un rapido riavvio visivo. In questa modalità il tablet assume un comportamento molto simile a quello di un notebook, con applicazioni sempre in finestra, una taskbar più completa, notifiche compatte e un vero desktop personalizzabile.

Le finestre possono essere ridimensionate, ancorate, spostate liberamente e gestite con i classici controlli di chiusura e ridimensionamento, creando un ambiente di lavoro flessibile. È possibile organizzare il desktop con cartelle e icone, rendendo l’accesso alle applicazioni più ordinato. Questa modalità può essere utilizzata sia con la tastiera sia in solo touch, mantenendo comunque un’organizzazione degli spazi più efficace rispetto alla classica interfaccia tablet.

A completare il quadro c’è l’integrazione con le app di intelligenza artificiale disponibili su Android. Si possono sfruttare le funzioni di Gemini, inclusa la generazione di immagini poi modificabili con la penna, affiancare strumenti come ChatGPT o Perplexity, e lavorare con più applicazioni in contemporanea grazie a split screen e modalità desktop. Tutto questo contribuisce a costruire un’esperienza di produttività avanzata che risulta particolarmente interessante se rapportata alla fascia di prezzo del dispositivo.

Un cambio di prospettiva che vale la pena considerare

Alla fine di questo percorso, il Lenovo Idea Tab Plus riporta l’attenzione su un tema che per anni è rimasto ai margini del mercato Android. L’idea che un tablet sia per forza un dispositivo di compromesso, utile solo per consumare contenuti e poco altro, oggi non regge più come un tempo. Non perché questo modello voglia stravolgere la categoria, ma perché dimostra in modo molto concreto quanto sia cambiato il contesto.

Quello che emerge è un prodotto che, pur rimanendo accessibile, riesce a offrire strumenti reali per fare di più. La modalità desktop, la gestione avanzata delle finestre, il multitasking spinto e l’integrazione con le applicazioni di intelligenza artificiale costruiscono un’esperienza che va oltre l’uso passivo. Non sostituisce un notebook tradizionale, ma riduce sensibilmente la distanza in molti scenari quotidiani, soprattutto per chi studia, lavora in mobilità o cerca un dispositivo unico per più attività.

Il punto centrale non è tanto la singola funzione, quanto l’insieme. Un display ampio che invita a usare più app insieme, un sistema che permette di organizzare meglio lo spazio di lavoro, strumenti software che non complicano l’esperienza ma la rendono più fluida. Tutti elementi che, messi insieme, cambiano il modo in cui si guarda a un tablet di questa fascia.

Anche il prezzo gioca un ruolo fondamentale nella valutazione finale. Il Lenovo Idea Tab Plus parte da 299 euro con penna inclusa, una cifra che lo posiziona in modo molto competitivo già nella configurazione base. Salendo di un gradino, a 329 euro, si aggiunge la cover stand con alloggiamento per la penna, una soluzione pratica per chi usa spesso il tablet su una superficie. La configurazione più completa, con tablet, penna e cover tastiera, arriva a 408 euro, e diventa interessante per chi vuole sfruttare davvero le funzioni di produttività più avanzate senza dover acquistare accessori separatamente.

Guardando l’offerta nel suo complesso, è difficile ignorare il valore di un dispositivo che, sotto i 300 euro, riesce già a distinguersi grazie a scelte software intelligenti e a una versatilità superiore alla media. È proprio qui che il Lenovo Idea Tab Plus trova la sua identità. Non nel voler sembrare qualcosa che non è, ma nel dimostrare che oggi anche un tablet Android può avere un ruolo chiaro, concreto e tutt’altro che marginale.

Forse è davvero arrivato il momento di archiviare certe vecchie etichette. Perché prodotti come questo non chiedono di essere giustificati dal prezzo, ma valutati per quello che permettono di fare.

In collaborazione con Lenovo