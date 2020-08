Samsung Value è tornata con l’arrivo di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra: l’iniziativa consente di spedire il vecchio smartphone per ottenere uno sconto fino a 500 euro prenotando uno dei nuovi phablet. Vediamo come funziona nel dettaglio e il valore di alcuni dei modelli accettati.

Samsung Value con Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Come funziona Samsung Value? Bisogna verificare che lo smartphone usato rientri tra i modelli validi per la promozione: selezionato il modello lo sconto (parte di esso in realtà) sarà immediatamente visibile nel carrello di acquisto sul Samsung Shop. Il produttore invierà una mail con le istruzioni per la spedizione, e a seguito di una verifica del dispositivo invierà un bonifico del valore corrispondente alla valutazione sul conto bancario (entro 30 giorni dalla ricezione della mail finale con l’approvazione).

L’iniziativa è valida con la prenotazione o l’acquisto di Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G entro il 30 settembre 2020. Lo sconto massimo di 500 euro si riferisce naturalmente ai modelli più recenti, ossia Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, con sconto in carrello immediato di 273 euro e cashback di 227.

Smartphone accettati da Samsung Value e valutazioni

Sono accettati modelli Samsung, Apple, Huawei e LG: ecco le tabelle con le valutazioni, che si riferiscono a smartphone perfettamente funzionanti e già resettati, di proprietà esclusiva dell’utente, intatti e integri in ogni parte, con IMEI non alterato, non manomesso ed eventualmente svincolati da account iCloud.

Per tutti i dettagli sulla promozione e il regolamento completo dell’iniziativa Samsung Value per Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra e la gamma Galaxy S20 potete seguire il link qui sotto.

