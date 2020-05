Samsung ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale denominata “Riparti con un nuovo suono” e che ha come principali protagoniste le Samsung Galaxy Buds+: le nuove cuffie true wireless del produttore sudcoreano verranno offerte in omaggio a tutti coloro che acquisteranno determinati modelli di smartphone e tablet del brand, inclusi ovviamente gli ultimi top di gamma.

Negli ultimi tempi i produttori stanno proponendo con sempre maggiore frequenza promozioni di questo tipo, giusto ieri vi abbiamo parlato dell’iniziativa relativa a Huawei P40 e Huawei P40 Pro. Adesso, invece, parliamo della mossa di Samsung.

Samsung “Riparti con un nuovo suono”: promo Samsung Galaxy Buds+

La nuova promozione “Riparti con un nuovo suono” di Samsung sarà attiva a partire da lunedì 18 maggio e proseguirà fino al prossimo 7 giugno. Come detto in apertura, grazie a questa promozione, sarà possibile ottenere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds+ (valore commerciale 169 euro) previo acquisto di device Samsung Galaxy.

A questo proposito sono necessarie alcune precisazioni. Innanzitutto, la promozione vale sia per gli acquisti cash che per quelli con pagamento a rate, a patto ovviamente che vengano effettuati in punti vendita aderenti all’iniziativa.

Vediamo adesso i modelli di smartphone e tablet compatibili con la promozione:

Il meccanismo di partecipazione è sempre lo stesso: l’acquisto, effettuato nel periodo promozionale e rispettando termini e condizioni, dovrà essere registrato su Samsung Members compilando il modulo apposito – che sarà disponibile sul sito Samsung Members da lunedì fino al 30 giugno 2020 – con dati personali, prova d’acquisto, IMEI, data d’acquisto. Fatto questo, non bisognerà far altro che attendere l’e-mail di conferma.

Ogni prodotto darà diritto ad un solo premio e ciascun cliente potrà richiedere al massimo due premi a fronte di altrettanti acquisti compatibili.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito Samsung Members a partire da lunedì 18 maggio 2020.

