Sul fronte dell’hardware Google non ha mai dato la sensazione di procedere in modo particolarmente ordinato, ma la pandemia di Covid-19 sembra aver disorientato ulteriormente l’avanzare già precario della società di Mountain View. Google Pixel 4a e le note vicende legate al lancio sono l’esempio più recente e forse anche il più evidente, con il medio di gamma che comunque, finalmente, a breve dovrebbe vedere la luce dei riflettori.

Le ultime voci parlano di una presentazione tra qualche settimana, probabilmente già nei primi giorni di agosto, ma tra una voce e l’altra @OnLeaks ha ritenuto opportuno fare un po’ d’ordine nella gamma smartphone 2020 di Google. Così ha affidato a Twitter gli schemi CAD con le dimensioni al millimetro dei prodotti attesi da qui alla fine dell’anno: c’è ovviamente Google Pixel 4a, ma ci sono anche Google Pixel 5, Google Pixel 5 XL e Pixel 5 XL 5G.

Il leaker, noto per la sua affidabilità, precisa di aver ricevuto qualche settimana fa gli schemi sopra che sono correlati ai render trattati in questo articolo. Non ritenendoli veritieri Steve ha deciso di tenerli per sé, ma dal momento che i render hanno alzato un polverone e generato confusione tra gli appassionati ha pensato che potessero essere utili quantomeno per fare chiarezza.

Because it seems the latest (and still unconfirmed) #Pixel5 leaks sowed huge confusion, these actually are the three devices floating around (with their respective dimensions and alleged moniker), compared with the (confirmed) #Pixel4a… Not sure it will help but there you go… pic.twitter.com/tzsZFRIAb9

— Steve H.McFly (@OnLeaks) July 11, 2020