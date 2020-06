PosteMobile sta iniziando ad aggiornare il proprio portfolio di offerte telefoniche con la dicitura 4G+, il tutto per sottolineare quali sono ad oggi i piani che permettono di raggiungere la velocità di 300 Mbps in download su rete WINDTRE.

Ad oggi, sul sito dell’operatore, le offerte con dicitura 4G+ risultano essere Creami WOW Weekend 30 GB, Creami Wow 10 GB e Creami Relax 100; tutte le altre in cui ancora oggi è presente il supporto alla connettività 4G, in realtà sono già da adesso perfettamente aggiornate e pronte ad offrire i nuovi limiti di velocità.

PosteMobile abbraccia il 4G+

Ad esempio le offerte Creami WeBack e Creami Style fanno ancora riferimento alla connessione in 4G, ma si tratta semplicemente di attendere un aggiornamento della grafica del sito. Chi è già cliente PosteMobile potrà quindi navigare anche in 4G+ a patto di soddisfare alcuni requisiti come ad esempio possedere uno smartphone idoneo, navigare in una zone effettivamente coperta da segnale 4G+ e tanto altro.

In definitiva, però, se abitate in una zona coperta e il vostro smartphone è in grado di supportare la connettività 4G+, già da oggi potete navigare a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

