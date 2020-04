Freschi di presentazione, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro celano una novità di secondo piano che conferma ancora una volta la vicinanza con la casa di Mountain View. In sostanza, potete dire addio a OnePlus Shelf, perché è arrivato il feed di Google Discover a sostituirlo.

Il feed di Google Discover soppianta OnePlus Shelf

Se i 100 GB gratis di Google One e la promessa del supporto a Google Stadia per la serie OnePlus 8 non vi dovessero bastare, a testimoniare ancora una volta il desiderio di rimanere al fianco di Google, arriva un’altra mossa di OnePlus, attesa da molti, modder compresi.

Al posto del pannello laterale personalizzabile con i collegamenti rapidi e gli widget meglio noto come OnePlus Shelf, spunta il feed di Google Discover. Attivabile direttamente dalle impostazioni, è un’opzione che può tornare utile in vari casi, e che sarà piuttosto apprezzato dagli utilizzatori. Nel caso in cui non sia gradito, chiaro, c’è pur sempre la possibilità di disattivarlo dalla medesima sede. E no, anche in tal caso OnePlus Shelf non ritorna.

Staremo a vedere se accadrà lo stesso anche sugli altri smartphone OnePlus. Ma nel frattempo, fateci sapere la vostra nel box dei commenti qui sotto.